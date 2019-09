Willebadessen: Kiloweise Fleisch ungekühlt auf Rücksitz und im Kofferraum transportiert

Eigentlich hatten die Beamten der Kreispolizeibehörde Höxter den schwarzen Mercedes nur angehalten, weil er am Dienstag, 10. September, auf der L 828 bei Willebadessen-Borlinghausen zu schnell unterwegs war. Beim Blick ins Wageninnere staunten die Polizisten nicht schlecht.

Die beiden Männer in der Limousine hatten auf den Lederrücksitzen und in den Fußräumen etliche Plastiksäcke und Kartons mit Fleisch gelagert, das ungekühlt transportiert wurde. Bei der Kontrolle gegen 13.45 Uhr war es 18 Grad warm. Weitere Lebensmittelpackungen befanden sich sogar auf der Heckablage, wo sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren.



Im Laufe der Kontrolle entdeckten die Polizeibeamten im Kofferraum weitere Mengen Fleisch, das dort ebenfalls ungekühlt in Plastikverpackungen verstaut war. Nach Angaben der beiden Männer, die entsprechende Belege vorzeigen konnten, hatten sie die Ware vormittags bei einem Großhandel in Kassel gekauft. Sie war zum Verzehr für einen Gastronomiebetrieb im Kreis Paderborn bestimmt.

Aufgrund dessen forderten die Polizeibeamten die Lebensmittelüberwachung des Kreises Höxter an. An der Kontrollstelle untersuchte ein Mitarbeiter das Fleisch. Die hygienischen Zustände waren nicht vorschriftsmäßig. Teile des Fleisches mussten entsorgt werden. Andere Teile befanden sich noch im tolerierbaren Temperaturfenster und wurden im Kofferraum verstaut, der durch den Lebensmittelkontrolleur versiegelt wurde. Das zuständige Amt im Kreis Paderborn wurde zur weiteren Bearbeitung informiert und leitete am Bestimmungsort entsprechende Maßnahmen ein.



Quelle: Kreispolizeibehörde Höxter (ots)