Hachenburg: Rettung von Entenküken

Am Samstag, den 21.06.2025, gegen 20:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hachenburg darüber informiert, dass mehrere Entenküken in einen Bach in Hachenburg, Ortsteil Altstadt, gefallen seien und nun nicht mehr zu ihrer Mutter zurückkommen, da rechts und links des Bachs eine 3-4 Meter hohe Mauer das "Ufer" bildete.

Der Bach führt in eine etwa 600 Meter lange Unterführung. Dort hinein trauten sich die Tiere nicht. Zurück ging es aufgrund mehrerer Stufen im Bachlauf nicht. Die Entenküken wurden zunächst in einen Eimer verbracht und anschließend per Seil die Mauer hochgezogen. Danach wurden sie einem nahegelegenen Teich ausgesetzt. Wenige Minuten später kam die Entenmutter angeflogen und kümmerte sich um ihre Küken. Quelle: Polizeidirektion Montabaur (ots)