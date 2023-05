"Ein Krieg der Elite" — Protest in Miltenberg gegen Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen

In der historischen Kleinstadt Miltenberg südlich von Frankfurt versammelten sich am Sonntag Hunderte Menschen, um gegen die Zusage der Ampelkoalition zu protestieren, Waffen an die Ukraine zu liefern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Demonstranten trugen Plakate und Schilder mit der Aufschrift "Mehr Tote, mehr Waffen bringen keinen Frieden" und wandten sich vor allem gegen die Politik der Grünen, die als die aggressivste Partei zur Förderung des Konflikts mit Russland gilt. Grüne Gewehre töten nachhaltiger! — hieß es auf einem der Plakate. Die Regierung von Olaf Scholz steht wegen ihrer kriegstreiberischen Politik der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, die von vielen Analysten als verschleiertes Engagement in dem Konflikt interpretiert wird, zunehmend in der Kritik. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen Politiker der Grünen, die der Regierungskoalition angehören, wie Außenministerin Annalena Baerbock." Quelle: RT DE