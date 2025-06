Einsatzkräfte der Gemeinde Südheide erhalten Hochwasser-Ehrennadel des Landes Niedersachsen

Um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel 2023/2024 erlebte das Land Niedersachsen ein Hochwasserereignis in historischer Größenordnung, welches durch tausende freiwillige und hauptamtliche Einsatzkräfte bewältigt wurde. In einer würdevollen Zeremonie wurden zahlreiche Einsatzkräfte am Donnerstagabend (19.06.25) für ihren Einsatz beim sogenannten "Weihnachtshochwasser" 2023/2024 geehrt.

Am Feuerwehrhaus in Bonstorf hieß Gemeindebrandmeister Henning Sander die Kameraden und Kameradinnen herzlich willkommen. Insgesamt haben 122 Einsatzkräfte der Gemeindefeuerwehr Südheide im Kampf gegen das Hochwasser tatkräftig unterstützt. Besonders begrüßen konnte Sander den Kreisbrandmeister Volker Prüsse, die Bürgermeisterin Katharina Ebeling und den Fachbereichsleiter Stefan Isler. "Das Weihnachtshochwasser hat unsere Gemeinschaft auf eine harte Probe gestellt. Inmitten von Not und Herausforderungen haben Sie durch ihren selbstlosen Einsatz, ihrer Tatkraft und ihr Engagement Großes geleistet. Ihr Einsatz verdient höchste Anerkennung." So die Bürgermeisterin in ihrer Dankesrede. Im Anschluss an ihren Worten übergab sie zusammen mit Sander, Prüsse und Isler jedem persönlich die Ehrennadel und eine Urkunde. Auch Volker Prüsse bedanke sich im Anschluss für den unermüdlichen Einsatz. Im Anschluss lud die Bürgermeisterin alle Anwesenden zu einem Imbiss und Gesprächen in netter Atmosphäre ein. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Südheide (ots)