Saarbrücken: 40-Jähriger tötet Ehefrau

In Saarbrücken hat am Montagmorgen ein 40-Jähriger seine 34 Jahre alte Ehefrau getötet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand erschlug er sie im gemeinsamen Wohnanwesen, teilte die Polizei mit.

Nach der Tat wählte der Mann den Notruf und ließ sich von einem Streifenkommando widerstandslos festnehmen. Im Anwesen konnte das leblose Opfer im Schlafzimmer vorgefunden werden. Die Obduktion der 34-Jährigen ergab, dass sie durch Schläge mit einer am Tatort vorgefundenen Axt tödliche Verletzungen am Kopf und im Genickbereich erlitt. Außer dem Ehepaar lebten in dem Haus deren fünf Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren. Diese haben wohl nichts vom Tatgeschehen mitbekommen. Sie befinden sich nun im familiären Umfeld. Dem mutmaßliche Täter, der bisher noch nicht vernommen werden konnte, wurde am Montagnachmittag durch den Haftrichter der Unterbringungsbeschuss in eine psychiatrische Klinik verkündet. Nach Recherchen der Ermittler gingen der Tat Ehestreitigkeiten voraus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur