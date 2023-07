DB-Regio sieht in Deutschlandticket "großen Erfolg"

Das Deutschlandticket im Nahverkehr ist für DB-Regio-Chefin Evelyn Palla "jetzt bereits ein großer Erfolg". "Wir sind sehr froh über das Deutschland-Ticket: Es ist einfach, kostengünstig, ökologisch sinnvoll und digital", sagte Palla dem "Reaktionsnetzwerk Deutschland".

"Das ist die neue Mobilität im öffentlichen Nahverkehr. Im Juni sind 25 Prozent mehr Menschen mit unseren Zügen gefahren als noch im April. Und nicht nur das: sie haben auch deutlich längere Strecken im öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt." Besonders die Ausflugsrouten Richtung Meer und Berge seien in der Ferienzeit sehr beliebt. "In manchen Regionen sind die Menschen so viel unterwegs wie im 9-Euro-Sommer", sagte Palla dem RND. Für 2024 steht die Finanzierung des Deutschlandtickets noch nicht. Palla appellierte an Bund und Länder, den Preis von 49 Euro stabil zu halten. Dem RND sagte sie: "Das Deutschland-Ticket soll ja weiter attraktiv sein, also wünschen wir uns, dass der Preis weiterhin leistbar bleibt und vielen Menschen Zugang zu täglicher Mobilität ermöglicht."

Quelle: dts Nachrichtenagentur