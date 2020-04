EKD: Erreichen über Fernsehen und Internet mehr Menschen als zuvor

Fernseh- und Radiogottesdienste sind derzeit gefragt wie selten zuvor. Wie der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, würden dort derzeit mehr als doppelt so viele Menschen wie in der Zeit zuvor erreicht.

"Allein die Fernsehgottesdienste wurden in der vergangenen Woche von mehr als zwei Millionen Menschen gesehen", sagte er. Andere, häufig digitale Formate würden die Reichweite darüber hinaus steigern, etwa durch Livestreams von Gottesdiensten aus den örtlichen Kirchen. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)