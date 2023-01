Minden: Pkw fährt in Unfallstelle

Am Mittwoch ist es auf der Hausberger Straße zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrerinnen gekommen. Ein weiterer Pkw-Fahrer fuhr in die Unfallstelle und kollidierte mit einem der bereits beschädigten Autos. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Zunächst kam es am Mittwochmorgen den Erkenntnissen zufolge gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hausberger Straße. Zu dieser Zeit beabsichtigte eine 25-jährige Opel-Fahrerin aus Minden nach links auf die Bundesstraße 65 in Richtung Bückeburg abzubiegen. Hierbei kam es Zusammenstoß mit dem Kia einer ebenfalls 25-jährigen Portanerin, die auf der Hausberger Straße in Richtung Minden unterwegs war.

Durch die Kollision waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und verblieben beschädigt im Einmündungsbereich stehen. Noch vor Eintreffen der bereits alarmierten Polizei kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, als ein 90-jähriger Opel-Fahrer aus Porta Westfalica in das Heck des Kia fuhr.

Alle Pkw waren nach den Verkehrsunfällen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich den Einschätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)