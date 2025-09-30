Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Schlag gegen rechte Zellen: Ermittler rollen „Deutsche Jugend voran“ auf

Schlag gegen rechte Zellen: Ermittler rollen „Deutsche Jugend voran“ auf

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 11:37 durch Sanjo Babić
Bild: Peter Hebgen / pixelio.de
Bild: Peter Hebgen / pixelio.de

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ließ acht Objekte bei mutmaßlichen Mitgliedern der rechtsextremen Gruppierung „Deutsche Jugend voran“ durchsuchen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Laut Polizei wurde ein 18-Jähriger per Haftbefehl festgenommen; die ZEIT ordnet die Razzia in frühere Übergriffe auf Journalisten ein.

Den Angaben zufolge stehen die Beschuldigten unter anderem im Verdacht der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung. Die Maßnahmen betrafen Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ermittler stellten Beweismittel sicher, die Auswertung läuft. Hintergrund sind Angriffe im Umfeld politischer Veranstaltungen, bei denen Medienvertreter attackiert worden sein sollen.

Die Staatsanwaltschaft prüft weitere Haftbefehle. Präventionsstellen verweisen auf wachsende Online-Vernetzung junger Rechtsextremisten und fordern mehr Ausstiegsangebote.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte otitis in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige