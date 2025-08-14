Rösrath: Brennendes Gartenhaus und ausgelöster Kohlenstoffmonoxidmelder am Dienstagabend

Am 12. August um 19:49 Uhr wurde zunächst die Einheit Rösrath zu einem brennenden Gartenhaus im Bereich Kirschheiderbroich alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten die ersten Kräfte eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmen. Nach ihrem Eintreffen bestätigte sich die Meldung und das Feuer drohte auf angrenzende Vegetation überzugreifen. Zur Unterstützung wurde daraufhin die Einheit Hoffnungsthal nachalarmiert.

Aus dem Gefahrenbereich wurde eine verletzte Person an den Rettungsdienst übergeben. Mehrere Trupps im Außenangriff unter Atemschutz leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Gegen 21:10 Uhr konnte nach intensiven Nachlöscharbeiten "Feuer aus" gemeldet werden. Insgesamt kamen hierzu fünf Trupps unter Atemschutz mit drei C-Rohren zum Einsatz.

Im Verlauf des Einsatzes musste eine Einsatzkraft mit Kreislaufproblemen infolge der hohen Außentemperaturen durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Um 20:05 Uhr, nur wenige Minuten nach der ersten Alarmierung, wurde die Einheit Forsbach zu einem Paralleleinsatz alarmiert. In Hoffnungsthal hatte ein Kohlenstoffmonoxidmelder im Keller eines Wohnhauses ausgelöst. Der Bereich wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Nachdem mit den Messgeräten der Feuerwehr vor Ort keine Feststellung gemacht werden konnte, wurde der Einsatz beendet.

Aufgrund der beiden parallelen Alarmierungen wurde zwischenzeitlich Stadtalarm für die Feuerwehr Rösrath ausgelöst und die Gerätehäuser wurden mit weiterem Personal besetzt.

Insgesamt waren bis zu 60 Einsatzkräfte aller Einheiten der Feuerwehr Rösrath unter Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner rund drei Stunden im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Rösrath (ots)