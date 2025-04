Erkrath: Brennendes Auto: Polizei bittet um Hinweise

Am Ostersonntag, 20. April 2025, geriet in Erkrath-Hochdahl ein am Straßenrand geparkter Renault Twingo in Brand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert: Gegen 19:30 Uhr wurde ein aufmerksamer Anwohner der Sandheider Straße auf einen weißen Renault Twingo aufmerksam, der in Höhe der Hausnummer 67 stand und aus dessen Motorhaube Flammen kamen. Er versuchte - leider erfolglos - den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte, sodass der Band sich auf den Motorraum beschränkte. Die Polizei kann nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausschließen, dass der Renault absichtlich angezündet wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)