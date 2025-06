Heidelberg-Ziegelhausen und Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei tierische Begegnungen der nicht ganz üblichen Art

Am Freitag gegen 17.00 Uhr meldete ein 75-jähriger Mann aus Ziegelhausen eine ca. 1 Meter lange Schlange in seinem Gartenteich. Die Streife des Reviers Heidelberg-Nord identifizierte das Tier als Ringelnatter, die für Menschen nicht gefährlich und unter Artenschutz steht.

Die ungewohnte Aufmerksamkeit bewegte die Ringelnatter schnellstmöglich das Weite zu suchen und schlängelte sich im Dickicht davon.

Am selben Tag gegen 22.30 Uhr kam eine besorgte Bürgerin mit einer kleinen verletzten Baby-Fledermaus zum Revier Weinheim. Es handelte sich dabei um ein Jungtier der Gattung Zwergfledermaus. Die Tierrettung nahm sich dem kleinen Kerl an und brachte ihn in eine entsprechende Aufzuchtstation, die ihn wieder aufpäppeln wird.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)