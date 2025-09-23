Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Immer wieder zurück! Iraker (23) belästigt Frauen und Mädchen – jetzt droht Psychiatrie

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 13:42 durch Sanjo Babić
Vergewaltigung (Symbolbild)
Vergewaltigung (Symbolbild)

Bild: Fotolia, Makalish / WB / Eigenes Werk

Die BILD berichtet über einen 23-jährigen Iraker, der in Dresden mehrfach Frauen und ein Mädchen belästigt haben soll. Das Landgericht prüft eine dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung, nachdem der Mann trotz Rückführungen immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt sei.

Dem Bericht zufolge sieht die Staatsanwaltschaft bei dem Mann eine gestörte sexuelle Steuerungsfähigkeit. Vorwürfe beziehen sich auf mehrere Vorfälle im März 2025 in der Innenstadt. Nach einer Festnahme kam es zu weiteren Ermittlungen, zudem wird über Bedrohungen gegenüber einer Dolmetscherin berichtet. Das Gericht lässt ein psychiatrisches Gutachten erstellen, um den weiteren Umgang zu klären.

Der Mann ist laut Darstellung in Schweden als Asylbewerber registriert. Rückführungen im Rahmen der Dublin-Regeln hätten ihn nicht dauerhaft ferngehalten. Aus Justizkreisen heißt es, die Entscheidung über Unterbringung oder andere Maßnahmen werde im laufenden Verfahren getroffen. Unabhängig vom Ausgang betont die Stadt die Bedeutung wirksamer Schutzkonzepte für potenzielle Opfer.

Quelle: ExtremNews


