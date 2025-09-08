Schwerer Unfall in Sachsen fordert drei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 156 zwischen Weißwasser und Boxberg sind am Montagvormittag drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz mit.

Gegen 11:10 Uhr stießen aus bislang ungeklärter Ursache ein Nissan und ein Suzuki frontal zusammen. Die 66-jährige Fahrerin des Nissan erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Suzuki, ein 87-jähriger Fahrer und seine 86-jährige Beifahrerin, verstarben noch an der Unfallstelle.



Die 13 und sieben Jahre alten Insassinnen des Nissan wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht, wobei zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz kamen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden mit einem Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Die B 156 war bis 16:15 Uhr voll gesperrt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur