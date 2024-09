Schermbeck: Großbrand in Duisburg

Am Dienstag um 18:29 Uhr wurden die Einsatzkrafte des Löschzugs Altschermbeck mit dem Alarmstichwort "Überörtliche Hilfe" alarmiert.

Am Nachmittag war es in Duisburg zu einem Großbrand in einer Produktionshalle des Chemieunternehmens Grillo gekommen.

Zur Unterstützung der Duisburger Einsatzkräfte rückte der Löschzug Altschermbeck mit 14 Einsatzkräften sowie weiteren Einheiten aus dem Kreis Wesel aus.

Nach einer ereignisreichen Nacht kehrten die Altschermbecker Einsatzkräfte um 6:30 Uhr morgens zum Feuerwehrgerätehaus zurück.

Quelle: Feuerwehr Schermbeck (ots)