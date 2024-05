Neubrandenburg: Massenschlägerei in Strandbad mit 40 Beteiligten darunter Syrer

Nach einer Massenschlägerei am Donnerstag in einem Strandbad in Neubrandenburg hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet, um den Tathergang zu rekonstruieren. An der Auseinandersetzung seien bis zu 40 Menschen beteiligt gewesen, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit.

"Die ersten Polizeikräfte, die nur Minuten nach dem Notruf am Einsatzort ankamen, trafen auf eine sehr aggressive und dynamische Lage", heißt es weiter. "Es gab immer wieder mehrere Gruppen, die trotz immer größer werdender Polizeipräsenz weiter versuchten, aufeinander loszugehen." Die Ermittlungen richten sich aktuell gegen zwölf sowohl deutsche als auch syrische Tatverdächtige, von denen jeweils mehrere einschlägig polizeibekannt seien. Bei einem deutschen Tatverdächtigen sei ein Messer gefunden worden. Es wurden Anzeigen wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung aufgenommen. Ein jugendlicher Syrer ist bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und zur Behandlung in ein Klinikum gebracht worden. Des weiteren gab es vier Leichtverletzte. Die Polizei sei teilweise mit rund 60 Beamten im Einsatz gewesen. Quelle: dts Nachrichtenagentur