Werne: Brennender PKW alarmiert die Freiwillige Feuerwehr

Am Donnerstagvormittag wurde der Löschzug Mitte um 10:32 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - E-Auto brennt auf Parkplatz // mehrere PKW direkt daneben" zu einem Autohaus an der Lünener Straße in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits zwei PKW in Vollbrand. Umgehend ging ein Trupp mit einem C-Rohr unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Aufgrund der in der Nähe abgestellten weiteren PKW rüstete sich ein zweiter Trupp mit Atemschutz aus und nahm ein zweites C-Rohr für die Sicherung der PKW vor. Das TLF stellte eine Wasserversorgung her, damit ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, sodass weitere Brandbeschädigungen an weiteren PKW verhindert werden konnten. Die zwei ausgebrannten PKW wurden abschließend mit Schaummittel abgedeckt. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1, 1-GW-L-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 12:00 Uhr gemeldet werden. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Werne (ots)