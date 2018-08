Rheinland-Pfalz: 86-Jährige von Kleinbus überfahren

In Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern ist am Mittwoch eine 86-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Seniorin wollte gegen 08:15 Uhr die Hauptstraße überqueren, als ein in Richtung Ortsmitte fahrender Kleinbus die Passantin mitten auf der Fahrspur erfasste, teilte die Polizei mit. Der Fahrer gab an, die Frau aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben.

Die 86-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, an denen sie wenige Stunden später im Krankenhaus verstarb. Für weitere Unfallermittlungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Quelle: dts Nachrichtenagentur