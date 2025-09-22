Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Elitenmonitor: Anteil Ostdeutscher in Führung steigt nur langsam

Elitenmonitor: Anteil Ostdeutscher in Führung steigt nur langsam

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 12:18 durch Sanjo Babić
Geschäftsleute, Poltiker, Reden & Verhandeln (Symbolbild)
Geschäftsleute, Poltiker, Reden & Verhandeln (Symbolbild)

Bild: S. Hofschlaeger / pixelio.de

ZDFheute thematisiert die Unterrepräsentanz Ostdeutscher in Spitzenpositionen. ZEIT/epd und taz verweisen auf den Elitenmonitor: 2024 lag der Anteil in Führungsrollen bei rund 12,9 % – der Zuwachs bleibt gering.

Die Studie misst Politik, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft, Medien und Wirtschaft; in vielen Sektoren dominieren weiter westdeutsche Biografien. Als Ursachen gelten Netzwerkeffekte, Rekrutierungspfade, Standortkonzentration und geringere Unternehmensdichte im Osten. Empfehlungen reichen von transparenteren Berufungsverfahren über Mentoring-Programme bis zu Zielgrößen in öffentlichen Institutionen.

Ostdeutsche Organisationen mahnen, Aufstiegschancen sichtbarer zu machen und Karrierewege zwischen Regionen zu öffnen. Kritiker warnen zugleich vor formalen Quoten ohne Qualifikationsbezug.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rollte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige