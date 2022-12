Plettenberg Ortsteil Kückelheim: Gemeldeter Flächenbrand stellt sich als brennender PKW heraus

Gegen 13:44 Uhr wurde die Feuer- und Rettungswache am heutigen Donnerstag zu einem gemeldeten Flächenbrand in die Straße Am Bauckhahn in den Ortsteil Kückelheim alarmiert.

Da mehrere Meldungen aus den Ortsteilen Kückelheim sowie aus Attendorn-Lichtringhausen eingingen und die Einsatzstelle nicht ganz klar war, wurde parallel der Löschzug Ebbe der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn mitalarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle waren die Attendorner Kameraden bereits vor Ort und hatten erkundet, dass es sich um einen PKW handelte, welcher bereits im Vollbrand stand. Der PKW wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr Attendorn mit einem C-Rohr abgelöscht. Die Feuerwehr Plettenberg unterstützte die Maßnahmen mit technischem Gerät. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Kräfte aus Attendorn und Plettenberg rückten nach circa einer halben Stunde in ihre Standorte ein. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Quelle: Feuerwehr Plettenberg (ots)