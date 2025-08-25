Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Heilbad Heiligenstadt: Fahrrad am Bahnhof entwendet - Polizei such nach Zeugen

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 16:18 durch Sanjo Babić
Bild: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bild: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ein Pedelec des Herstellers Cube entwendeten Unbekannte am Hauptbahnhof von Heilbad Heiligenstadt in der Zeit vom 15. August 16 Uhr bis zum 20. August 12 Uhr. Das Fahrrad des Typs Stereo Hybrid 120 ABS 750 in grau wurde an dem Fahrradabstellplatz angeschlossen. Das Schloss wurde samt des Pedelecs entwendet. Das Fahrrad hat einen geschätzten Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und suchen nun Zeugen der Tat. Wer Hinweise zum Diebstahl oder den Täter geben kann sowie Personen, den das Fahrrad zum Kauf angeboten wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0217968

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)

