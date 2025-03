Neukirchen-Vluyn: Wochenendhaus in Vollbrand

In der Nacht zu Sonntag wurde der Kreisleitstelle Wesel ein Brand am Luiter Dyk gemeldet. Besorgte Bürger alarmierten die Feuerwehr, die daraufhin mit den Einheiten der Löschgruppe Niep und des Löschzugs Vluyn unter dem Stichwort "Garagenbrand" ausrückte. Da unklar war, ob sich noch Personen oder Tiere im Gebäude befanden, wurde das Alarmstichwort frühzeitig auf "B3Y - Zimmerbrand" erhöht.

Zusätzlich wurde der Löschzug Neukirchen zur Einsatzstelle alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein wahrnehmen. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein Wochenendhaus stand in Vollbrand. Unverzüglich wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet, bei dem mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgingen. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass sich keine Personen oder Tiere im Gebäude befanden.

Eine besondere Gefahr ging von fünf im Objekt gelagerten Gasflaschen aus, die umgehend aus dem Gefahrenbereich gebracht und gekühlt wurden. Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung in diesem Bereich wurde der Abrollbehälter Wasser (AB-Wasser) der Feuerwehr Moers nachalarmiert. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Nachdem alle Glutnester abgelöscht waren, begannen die Aufräumarbeiten. Insgesamt kamen fünf Trupps unter Atemschutz sowie fünf C-Rohre zum Einsatz.

Nach rund zweieinhalb Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehrkräfte stellten anschließend die Einsatzbereitschaft in ihren Gerätehäusern wieder her. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn (ots)