Ziehungsergebnis: Lottozahlen, Zusatzspiele und Gewinnchancen (24.09.2025)

Ziehungsergebnis: Lottozahlen, Zusatzspiele und Gewinnchancen (24.09.2025)

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 18:53 durch Sanjo Babić
Lotto (Symbolbild)
Lotto (Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die aktuellen Lottozahlen 6 aus 49 vom Mittwoch, dem 24. September 2025, stehen fest, berichtet Bild unter Berufung auf dts. Hinzu kommen die Ergebnisse der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6.

Die gezogenen Hauptzahlen lauten: 9 – 14 – 16 – 29 – 31 – 48. Die Superzahl lautet 8.
Im Spiel 77 ergab sich die Losnummer 6699377, bei Super 6 fiel die Gewinnzahl 328099. Alle Angaben ohne Gewähr.

Die Ziehung fand um 18:25 Uhr statt und wurde regulär live übertragen. Kleinere Gewinne können direkt in einer Lotto-Annahmestelle abgerufen werden, größere Gewinne müssen persönlich beantragt werden.

Quelle: ExtremNews


