Umwelthilfe fordert deutlich höhere Parkgebühren

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) findet das Parken in deutschen Innenstädten aus ökologischen Gründen zu preiswert und fordert deshalb gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" höhere Parkgebühren. Eine Erhebung von Preisen in 105 Städten hat der DUH zufolge ergeben, dass eine Stunde Parken in den meisten Städten günstiger ist als ein Ticket für Bus und Bahn.

In 35 deutschen Städten gibt es für Kurzzeit-Parker die sogenannte "Brötchentaste" - 15 Minuten sind damit kostenfrei. In vielen weiteren Städten ist die erste Stunde ohnehin gratis. "Solange Parkgebühren aber bei einem Euro oder weniger bleiben, werden unzählige Menschen weiterhin für jede Fahrt das Auto nehmen", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch dem RND.



Besonders günstig ist es demnach in Frankfurt an der Oder und Koblenz, wo die Stunde parken teilweise nur 25 Cent kostet. In mehr als 60 befragten Städten kostet eine Stunde Parken einen Euro oder weniger. Resch sagte dazu: "Das Billigparken muss endlich gestoppt werden. Öffentlicher Raum ist viel zu wertvoll, um ihn noch länger als Parkplatz für immer größer werdende Autos zu verschleudern."



Deutlich teurer ist die Stunde in der Innenstadt von Darmstadt mit bis zu sechs Euro und Stuttgart mit teilweise 5,50 Euro - jedoch nur in einem ausgewählten Bereich in der Innenstadt. Solch höhere Preise könnten laut DUH die Verkehrswende voranbringen und zusätzlich dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie von Rad- und Gehwegen zugutekommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur