Zwei Tote bei Unfall mit Quad in Mittelfranken

Bei einem Unfall auf der auf der B470 in Mittelfranken sind am Mittwochabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei Dachsbach im bayerischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim stießen gegen 18 Uhr ein Quad und ein Pkw zusammen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall, als das Quad auf die Bundesstraße auffuhr. Die Todesopfer waren die Besetzung des Quads, ein Mann und eine Frau. Der Fahrer des Pkw und sein Beifahrer kamen mit Verdacht auf ein Halswirbelschleudertrauma vorsorglich in eine Klinik. Die B 470 war über mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

