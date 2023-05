Prof. Sönnichsen: „Der WHO gehört die Macht entzogen!“

Der Mediziner Prof. Andreas Sönnichsen zerpflückte eindrucksvoll beim großen AUF1-Vortragsabend die Impf- und Corona-Lügen des Polit-, Medien- und Pharmakartells. Sein Appell an die über 400 interessierten Zuhörer lautete: „Der WHO und all den anderen nicht demokratisch gewählten Institutionen, denen gehört die Macht entzogen!“ Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Der erfahrene Mediziner und ehemalige Professor an der MedUni Wien sprach auch weitere unklare Gefahren der mRNA-Spritzen an, wie etwa eine mögliche Veränderung des Erbgutes oder das sogenannte „Shedding“, also die Weitergabe der Impfung durch beispielsweise simplen Hautkontakt.

Sönnichsen fordert eine Entschädigung für alle Impf-Opfer und dass diese endlich ernst genommen werden." Quelle: AUF1