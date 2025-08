Niederprüm: Wohnwagen gestohlen

Am Samstag, den 02.08.2025, gegen 18:40 Uhr, wurde von einem Firmengelände in der St.-Vither-Straße in Niederprüm ein Wohnwagen entwendet. Der Hersteller des Wohnwagens ist die Firma Knaus Tabbert.

Die Täter nutzten zum Abtransport einen Toyota RAV4, Farbe weiß oder silber. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden. Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)