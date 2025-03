Wetter (Ruhr): 2 Einsätze am Sonntag für die Feuerwehr

In der Nacht zum Sonntag wurde um 01:39 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter zur Unterstützung der Feuerwehr Herdecke bei einem größeren Brandereignis im Ortsteil Ende alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurden dann das Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie das Mannschaftstransportfahrzeug zu dessen Unterstützung zu einem gemeldeten Containerbrand im Eicklohweg in Herdecke umgeleitet.

Die Drehleiter fuhr weiterhin den Bereitstellungsraum für den größeren Einsatz an. Im Eicklohweg standen 4 Papiercontainer in Vollbrand. Die Papiercontainer wurden von einem Trupp unter Atemschutz mit 1 C-Rohr sowie im Anschluss mit Schaummittel abgelöscht. Da sich die Einsatzstelle in einer Sackgasse befand, musste für die Löscharbeiten zudem eine Schlauchleitung über eine längere Strecke verlegt werden. Die Polizei erschien ebenfalls an dieser Einsatzstelle. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die ehrenamtlichen Kräfte nach ca. 2 Stunden wieder an ihren Standort zurückkehren.

Die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter konnte bereits gegen 2:50 Uhr wieder an den Standort zurückkehren, ging jedoch von dort noch bis 05:30 Uhr in Bereitschaft für Folgeeinsätze in den Stadtgebieten Wetter (Ruhr) und Herdecke. Ein weiteres Ausrücken war jedoch nicht erforderlich.

Für weitere Informationen zum Brandereignis in Herdecke verweisen wir gerne an die Pressestelle der Feuerwehr Herdecke.

Um 10:54 Uhr am Vormittag wurden dann die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Esborn zu einem gemeldeten Gasgeruch in die Volmarsteiner Ruhrauen alarmiert. Nach eingehender Erkundung konnte zügig festgestellt werden, dass es sich um normale Fäkaliendämpfe aus der Kanalisation handelte und der Einsatz daraufhin abgebrochen werden konnte. Alle Einheiten waren nach 1 Stunde wieder an Ihre Standorte zurückgekehrt.

Quelle: Feuerwehr Wetter (Ruhr) (ots)