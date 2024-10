Meinerzagen: Gestohlenes Pferd

In der Nacht zum Mittwoch wurde am Listerhof ein Barockpferd gestohlen. Das sechs Jahre alte, braune Pferd stand zusammen mit anderen Pferden im Stall. Am Morgen stellten die Besitzer fest, dass es verschwunden war.

Überwachungskameras erfassten zwischen 2.12 und 3 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug. Der Stallbesitzer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis (ots)