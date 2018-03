21 Millionen Besuche an öffentlichen Theatern 2015/2016

In der Spielzeit 2015/2016 zählten die 143 öffentlichen Theater in Deutschland bei Veranstaltungen am eigenen Standort sowie bei auswärtigen Gastspielen 21 Millionen Besuche. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Verwendung der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins e. V. anlässlich des Welttags des Theaters weiter mitteilt, lag die Zahl der Besuche je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner bei 256.

In der Spielzeit 2015/2016 boten die öffentlichen Theater ihrem Publikum rund 75 000 Veranstaltungen an, von denen 67 000 am eigenen Standort und die übrigen als auswärtige Gastspiele durchgeführt wurden. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)