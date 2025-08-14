Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Rommersheim: Diebstahl aus Vereinsheim

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Vergleichsbild, Bild: https://www.euronics.de
Im Zeitraum vom 12.08.2025, 21:00 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen, 08:00 Uhr, kam es im Vereinsheim des Rommersheimer Sportplatzes zu einem Diebstahl einer hochwertigen Bluetooth Box der Marke JBL.

Da es sich bei der Box um ein größeres Modell -ähnlich einem Rollkoffer-handelt, ist es möglich, dass der noch unbekannte Täter diese mit einem Fahrzeug am Sportplatz abtransportierte. Zeugen, insbesondere Anwohner und Vereinsmitglieder, werden daher gebeten, sich im Falle einer verdächtigen Wahrnehmung im entsprechenden Zeitraum bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)

