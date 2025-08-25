Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nur 100.000 Besuche beim "Tag der offenen Tür" der Bundesregierung

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
Bild: Jasminka Becker / PIXELIO

Beim "Tag der offenen Tür" der neuen Bundesregierung haben das Kanzleramt und die Bundesministerien am Wochenende nur rund 100.000 Besuche gezählt. Man wolle sich bei den Besuchern "bedanken", hieß es in einer am Sonntagabend vom Bundespresseamt verbreiteten Mitteilung.

"Publikumsmagnet" sei das Bundeskanzleramt gewesen, wo Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sich am Sonntag den Fragen von Bürgern stellte. Als "Highlight" im Bundespresseamt bezeichnete das Bundespresseamt die Kinderpressekonferenz mit Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Neben dem Kanzler stellten sich an zwei Tagen auch die Bundesminister Dobrindt, Klingbeil, Wadephul und Wildberger, Alabali Radovan, Hubertz, Prien und Hubig sowie Kanzleramtschef Frei den Bürgern. Der große Andrang zeige, dass "in bewegten Zeiten" der Austausch zwischen Politik und Bürgern "wichtiger denn je" sei, so das Bundespresseamt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

