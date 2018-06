Welterbe-Antrag: Expertengremium senkt den Daumen über den Naumburger Dom

Beim dritten Anlauf zum Weltkulturerbe bekommt der Naumburger Dom heftigen Gegenwind vom Expertengremium Icomos. Die dem Welterbe-Komitee vorgeschaltete Prüf- und Bewertungsinstanz lehnt auch den neuen Antrag ab. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung mit Bezug auf das Icomos-Gutachten. Demnach monieren die Experten, dass sich der Welterbeantrag weniger auf den Dom und seine Architektur bezieht, sondern vielmehr auf die Stifterfiguren wie die berühmte "Uta".

Icomos habe grundsätzliche Bedenken gegen die Aufnahme von Werken der bildenden Kunst in die Welterbeliste, so die Zeitung. Auch genüge der Dom nicht den Welterbekriterien und sei kein bedeutender "Schnittpunkt menschlicher Werte" zu sein oder für einen "bedeutsamen Abschnitt der Menschheitsgeschichte" zu stehen. Das Welterbekomitee tagt bis zum 4. Juli in Bahrain, vermutlich am Sonnabend steht die Entscheidung über den Naumburger Dom an.



Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)