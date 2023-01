Gleisweiler: Brand einer historischen Kelter

Am Abend des 13.01.2023, um 21:36 Uhr, wird ein Brand im Bereich des Boule Platzes in Gleisweiler gemeldet. Vor Ort konnte der Brand, welcher an einer historischen Kelter ausgebrochen war, durch die eingesetzte Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Durch das Feuer wurde die historische Kelter sowie die als Wetterschutz angebrachte Überdachung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000,- EUR. Zur Brandursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Es werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 - 9550 oder [email protected]) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)