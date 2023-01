Die Brennpunkte der Frühjahressaison

Die deutsche Bundesliga ist zurück und mit ihr der wöchentliche Vereinsfußball, den so viele Menschen lieben. Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft kann man jetzt wieder Woche für Woche ins Stadion gehen oder vor dem Bildschirm mitfiebern. Nach der Herbstsaison hat sich eine gewisse Hackordnung herauskristallisiert. So gibt es bereits jetzt spannende Fragen für das Frühjahr.

Wer wird Meister?



Nachdem Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison schwächeln, bleiben von den üblichen Kandidaten nur FC Bayern München und RB Leipzig über. Die Wettexperten haben eine klare Vorstellung darüber, wie es für Bayern München und RB Leipzig weitergehen wird. So ist Bayern mit einer Quote von 1,02 (Stand 18.1.2023) der klare Favorit auf den Titel, während Leipzig als der erste Verfolger gesehen wird. Damit außer den Bayern ein Team eine Chance hat, dürfen sie im Frühjahr kaum Punkte liegen lassen, während die Münchner eine Schwächephase haben müssten. Im Titelkampf befindet sich derzeit ebenfalls der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Bei beiden sind die Experten noch unsicher, ob sie die ganze Saison oben bleiben können. Freiburg hat mit dem Europa-League-Sieg aber gezeigt, dass für sie auch ein großer Titel möglich ist.



Wer holt sich einen internationalen Platz?



Während die Bayern erneut der klare Favorit auf den Meisterteller sind, spitzt sich der Kampf um die internationalen Plätze zu. So hat die halbe Tabelle noch eine Chance. Während Freiburg, Frankfurt, Union Berlin und Borussia Dortmund in der Pole Position liegen, rechnen sich Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen noch reelle Chancen aus. Dabei liegt Werder Bremen auf Platz Neun gerade einmal sechs Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Umso wichtiger wird es für die Teams sein, stark in die Frühjahressaison zu starten. In den ersten Spielen kann man bereits ein gutes Grundgerüst für eine erfolgreiche Saison aufbauen.



Wer kann den Abstieg vermeiden?



Der Abstiegskampf ist in der deutschen Bundesliga seit jeher spannend. Wie auch beim Kampf um die internationalen Plätze darf sich auch hier die halbe Liga noch nicht sicher fühlen. So hat Werder Bremen auch nur acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der wahrscheinlichste Absteiger heißt Schalke 04. Die Gelsenkirchener sind bisher noch nicht in der Liga angekommen und bereits fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Mit dem VfL Bochum, dem VfB Stuttgart und Hertha Berlin finden sich weitere Traditionsvereine im Keller wieder. Bei zwei Vereinen zeigt die Form derzeit in Richtung Abstiegsplätze. Der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim konnten aus den letzten fünf Spielen vor der Winterpause nur einen Punkt holen. Für die beiden Teams wird es immens wichtig sein, stark aus der Winterpause zu kommen und zu zeigen, dass sie zu gut für den Abstieg sind. Sollte dies nicht gelingen, kann schnell Feuer auf der Arena sein.



Zum Beginn der Frühjahressaison werden die Weichen für den zukünftigen Saisonverlauf gelegt. Während die Bayern der Favorit auf den Meisterteller sind, geht es in der restlichen Tabelle knapp zu. Das kann für Überraschungen sorgen. So können Mittelständer schnell in den Abstiegskampf oder in die internationalen Plätze rutschen. Dafür müssen die ersten Spiele positiv bestritten werden. Dann kann man eine gute Saison erwarten und muss nicht um den Klassenerhalt zittern.

