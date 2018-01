Nada-Laborchef Thieme: Rodtschenkow ist genauso Held wie Verbrecher

Detlef Thieme, Leiter des Doping-Kontrolllabors im sächsischen Kreischa, will kein abschließendes Urteil über seinen früheren Bekannten und Kollegen Grigori Rodtschenkow fällen, den ehemaligen Leiter des Moskauer Labors und heutigen Kronzeugen im Skandal um russisches Staatsdoping. "Die Wahrheit liegt in der Mitte", sagte Thieme der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" auf die Frage, ob Rodtschenkow Verbrecher oder Held sei.

Thieme weiter: "Ich kannte ihn ja nun sehr lange Zeit persönlich und habe ihn als herausragenden Naturwissenschaftler kennengelernt. Natürlich kann man Rodtschenkow moralisch dafür kritisieren, dass er sich von dem organisierten System des Betrugs hat vereinnahmen lassen. Das muss er am Ende mit sich selbst ausmachen, das ist schwer, von außen zu beurteilen. Andererseits hat er aber eben auch einen Schlussstrich gezogen und Sachen aufgedeckt, die sonst nie an die Öffentlichkeit gekommen wären." An einen Sieg der Anti-Doping-Kämpfer über den sportlichen Betrug in der Zukunft glaubt Thieme nicht. "Man kann Doping reduzieren, aber die heile Sportwelt wird es nicht geben." Quelle: Rheinische Post (ots)

