DFB-Pokal: Bayern spielen im Halbfinale gegen Frankfurt

Im Halbfinale des DFB-Pokals spielt der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung der Halbfinalbegegnungen am Sonntag in Dortmund. Saarbrücken spielt gegen Bayer Leverkusen.

Erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals war mit dem 1. FC Saarbrücken ein Viertligist ins Halbfinale eingezogen.



Die Spiele werden am 21. und am 22. April ausgetragen. Das Finale ist am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.

Quelle: dts Nachrichtenagentur