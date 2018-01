James traut FC Bayern das Triple zu

Die Bayern setzen 2018 zur großen Titel-Jagd an. Und einer, der mit Real Madrid schon alle Trophäen in der Hand hielt, spricht sogar vom ganz großen Triumph. „Ich denke, dass wir imstande sind, es zu schaffen, alle drei Titel zu gewinnen“, sagt James Rodríguez SPORT BILD: „Wenn so große Qualität in der Mannschaft ist, darf man schon mal vom Triple träumen.“

In der Liga beträgt der Vorsprung auf Schalke elf Punkte, im Pokal hat man Leipzig und Dortmund geschlagen, in der Champions League wartet im Achtelfinale mit Besiktas Istanbul eine leichte Aufgabe. Sieg für Sieg kehrten Sicherheit und Selbstvertrauen zurück. Selbst die Topklubs Europas sind wieder in Reichweite. „Wir haben im Rückspiel gegen PSG (3:1; d. Red.) gezeigt, dass wir mithalten können“, sagt Joshua Kimmich: „Ich denke, dass wir genügend Qualität haben, international gegen jeden Gegner bestehen zu können.“ Stoiber: Hoeneß und Rummenigge sollen bei Bayern bleiben Edmund Stoiber, Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern München, setzt sich für eine Vertrags-Verlängerung des Führungs-Duos Hoeneß und Rummenigge über 2019 hinaus ein. „Klar gibt es Leute, die sich mit 60 Jahren schon alt fühlen. Uli und Kalle sind mit ihren 66 bzw. 62 jedoch spritzig, kreativ und gestalten die neuen Entwicklungen im nationalen und internationalen Fußball mit“, sagt der ehemalige bayerische Ministerpräsident zu SPORT BILD: „Wir werden gut geführt, deshalb spricht nichts dafür, die Altersstruktur der Führung zu hinterfragen.“ Quelle: SPORT BILD

