3. Liga: Löwen mit 1.Sieg, effektives Aue glücklich in Aachen

Lupenreiner Auftakt! Aue bekennt sich zum Aufstieg und tut auch was dafür: mit dem 2:1 in Aachen landet Erzgebirge den 4. Sieg im 4. Spiel, allerdings recht glücklich. Aues Doppeltorschütze Marcel Bär bekennt, dass es ihn "jetzt schon eigentlich nicht mehr" interessiere, ob´s ein verdienter Sieg gewesen sei: "Wir waren brutal effektiv." Trainer Pavel Dotchev freut sich über einen Klubrekord nach dem Start, aber auch über die eigene Bestmarke in seiner Karriere: "Ich habe die Mannschaft im Dezember 23 übernommen. Jetzt heute ist es mein 102. Punkt . 102 Punkte! Natürlich freue ich mich."

Nur 1 Pünktchen nach dem 0:1 gegen Saarbrücken, es droht wieder eine Zittersaison. Der Frage, wie lange Marco Antwerpen noch Trainer in Mannheim bleiben kann, begegnet der Waldhof-Coach ehrlich: "Ich bin für die sportliche Sache verantwortlich. Der stelle ich mich auch. Dass das ein klassischer Fehlstart ist, weiß jeder. Sich immer hinzustellen und neue Spieler fordern, kann auch nicht der richtige Weg sein. Es funktioniert nicht so, wie es sein soll. Dann nehme ich mich mehr in die Verantwortung als jeden Spieler."

Erneut hatte Antwerpen seine Routiniers Seeger und Boyd zunächst draußen gelassen. Der TSV 1860 München hat mit dem 2.1 in Ingolstadt den absoluten Supergau abgewendet: erster Saisonsieg. Münchens Torschütze Maximilian Wolfram: "Da fällt eine riesengroße Last ab. Wir haben gefighted und gelitten. Wir haben als Mannschaft alles gezeigt. Das war vielleicht ein sehr dreckiger Sieg. Aber das ist mir scheißegal." Auch Dresden feiert wieder: 2:0 gegen den VfB II, wichtig nach der Derby-Niederlage in Aue. "Kompliment an die komplette Mannschaft", lobt daher Thomas Stamm, Trainer Dresden, jetzt mit 9 Punkten. Osnabrück holt beim BVB II ein mühsames 1:1, noch viel Arbeit für Trainer Koschinat. Der BVB ist besser. "Die Art, wie wir gespielt haben, hat mir richtig gut gefallen. Das Ergebnis gefällt mir überhaupt nicht", findet BVB-Coach Jan Zimmermann.



Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück 1:1

Unentschieden zwischen Dortmund und Osnabrück. Der Absteiger startet damit überschaubar mit 4 Punkten in die neue Saison. Kleiner Lichtblick ist Rückkehrer Ba-Muaka Simakala, der wieder für den VfL traf.

Uwe Koschinat, Trainer Osnabrück: "Das Spiel ist gar nicht so leicht zu analysieren. Wir hatten viele Momente im eigenen Ballbesitz, wo wir uns den Gegner zurechtgelegt haben. Da hatten wir eine richtig tolle Spielstruktur, aber nicht die Gefährlichkeit im letzten Drittel, wie ich es mir wünsche. Ich habe so ein bisschen gemischt Gefühle. Das besagt auch der eine Punkt. Es ist keine Niederlage. Wir hätten uns aber auch ein bisschen mehr Überlegenheit und logischerweise einen Dreier gewünscht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDd4QjlkMEliMmdZZCtOKzhVMVFSWDdQak05RDV1QzBHQ3d3S0xFNkFDUT0=

Ba-Muaka Simakala, traf bereits zum 5. Mal in den vergangenen 4 Spielen gegen Dortmund: "Das könnte man so sagen, dass der BVB mein Lieblingsgegner ist. Ich habe hier schon einige Male getroffen. Das kann man so beibehalten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzFuc2Iwakw0emlCWVRxZDNiWEl6Ymh3QWtHWFlhc3FZQnAvOCtQN0hLST0=

Jan Zimmermann, Trainer BVB II: "Ich bin ein bisschen heißer, denn ich war relativ laut zu meiner Mannschaft. Eigentlich muss ich ja mit ihr sehr zufrieden sein. Für die Art, wie wir Fußball gespielt haben. Wenn wir dann nach einem Spiel gegen einen Zweitliga-Absteiger mit einem Punkt nicht zufrieden sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Trotzdem ist der eine Punkt für mich deutlich zu wenig. Die Art, wie wir gespielt haben, hat mir richtig gut gefallen. Das Ergebnis gefällt mir überhaupt nicht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Snd3eUxGZU96dEU1TUVFQi9QMnJ4VUc1K3B6aEFkdTRYc3BreUpmR1ExVT0=

Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken 0:1

Der Mannheimer Fehlstart ist perfekt. Mit einem Punkt stehen die Mannheimer am Tabellenende. Saarbrücken hingegen verschafft sich etwas Luft und holt den 2. Sieg in der Saison und steht bei 6 Punkten. Für Marco Antwerpen geht es in der Länderspielpause darum, eine zweite Zittersaison zu vermeiden. Wenn er darf.

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Die Erleichterung ist groß. Es war ein krass intensives Spiel bei den Temperaturen. Beide Teams waren auf Augenhöhe. Wir hatten auch Momente, in denen wir Glück hatten. Trotzdem war die Mehrzahl der Möglichkeiten auf unserer Seite. Wir müssen den Elfmeter reinmachen. Dann ist das Spiel früher entschieden. Die Mannschaft hat aber richtig gut verteidigt und das ist das, was wir haben wollen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NThGREdwb08xSFJGMVZJTTJCMzBzK00yTFdXVmY2N2FOL1lsZ1p2VEl1RT0=

Manuel Zeitz, machte sein 400. Spiel für Saarbrücken: "Fußballerisch war das kein Leckerbissen. Das ist aber ganz egal. Für uns war es nur wichtig, wieder dreifach zu punkten. Da nimmt man ein dreckiges 1:0 auch gerne mit." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L01QMzAvc21UTUpjVi9RZmRLU2RsOUdueWRzSzJsTzVldXVtMUdoTnd6Yz0=

Marco Antwerpen, Trainer Mannheim: "Was da gerade auf dem Platz passiert ist, war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir müssen uns an die Dinge halten, die wir im Vorfeld besprechen. Das ist nicht immer auf dem Platz so gegeben. Wir gehen durch einen Fehler von uns in Rückstand. Saarbrücken hat uns gezeigt, wie man das dann verteidigt. (...) Mit der Leistung können wir nicht einverstanden sein."

Antwerpen ehrlich: "Ich bin für die sportliche Sache verantwortlich. Der stelle ich mich auch. Dass das ein klassischer Fehlstart ist, weiß jeder. Sich immer hinzustellen und neue Spieler fordern, kann auch nicht der richtige Weg sein. Es funktioniert nicht so, wie es sein soll. Dann nehme ich mich mehr in die Verantwortung als jeden Spieler." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UGRXcVl0cnc0NFowZHdnaDFtYlMzWDBLK1hTck1oNnRDaWtudWJraUxlbz0=

Henning Matriciani, Neuzugang, Mannheim: "Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten hier im Derby die 3 Punkte holen. Es hat aber nicht gereicht. Wir müssen die Fehler abstellen und vor dem Tor klarer werden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjVkWlVFdzNwekx1UzJDNFcrV0s0VGRUbzBpRmQvdnBVYnFnNmRINEFHND0=

FC Ingolstadt - TSV 1860 München 1:2

Aufatmen bei 1860 München! Die Löwen holen im Derby gegen Ingolstadt den ersten Dreier der Saison und stehen nicht mehr am Tabellenende. Ein kleiner Rückschlag für Ingolstadt, die sich den Aufstieg als Ziel gesetzt haben. Nach der Niederlage gegen Unterhaching (1:2) setzt es eine erneute Derby-Pleite.

Agirios Giannikis, Trainer 1860 München: "Das war ein guter Auftritt der Mannschaft. Mit drei Niederlagen und dem Druck, der hier gemacht wird, so zu spielen. (...) Es ist alles passiert, was wir immer gesagt haben. Dass wir uns noch nicht so weit sehen, um siegfähig zu sein. Es war nicht so, dass wir abgeschossen wurden. Es waren Phasen, in denen wir Fehler gemacht haben. Wir haben jetzt eine gute Antwort auf dem Platz gegeben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eE5pb3VHSWFya01YMWRGeGlYeUFpTWdJc0crUStVKzZZR1E3dWFBMXJaMD0=

Maximilian Wolfram, Torschütze München: "Da fällt eine riesengroße Last ab. Wir haben gefighted und gelitten. Wir haben als Mannschaft alles gezeigt. Wir haben uns gegen die Widerstände gestemmt. Das war vielleicht ein sehr dreckiger Sieg. Aber das ist mir scheißegal. Die 3 Punkte waren so enorm wichtig. Das ist ein geiles Gefühl gerade." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SHEzTjlkWE8rcURmbzUxQWdMaEVGSGxZOXBtQjZtZFNhUDVyRkxhcU1YND0=

Werner: "Giannikis ist ein sehr guter Trainer"

Christian Werner, Sportgeschäftsführer bei 1860 München, sprach im Spiel-Vorlauf über den miesen Saisonstart: "Ich kann die Unzufriedenheit absolut verstehen. Ich kann es auch verstehen, dass die Fans mit dem Saisonstart absolut nicht einverstanden sind. Wir haben uns das alles anders erhofft, aber wir müssen da jetzt auch ruhig bleiben. Wir müssen analysieren, wo die Gründe dafür sind. Die neue Mannschaft braucht Zeit. Die Abläufe auch. Wir versuchen da mit aller Schärfe rauszukommen."

Er stellte sich auch hinter Trainer Agirios Giannikis und forderte von allen mehr: "Es ist mir zu einfach zu sagen, wir haben einen guten Kader hingestellt und der Trainer ist an allem schuld. Das finde ich nicht gut. Wir sind alle in der Pflicht. Wir müssen alle eine Schippe drauflegen."

Ein klares Bekenntnis vermied Werner aber: "Wir werden, wie wir es nach jedem Spiel tun, das Spiel analysieren. Giannikis ist ein sehr guter Trainer. Es ist eine ganz schwierige Situation. 1860 ist kein einfacher Verein. Er bringt aber die Qualitäten mit. Das werden wir auch sehen. Er wird die Mannschaft wieder in ruhige Fahrwasser bringen."

Giannikis bleibt also auch bei einer Niederlage? "Wir werden uns das Spiel ganz genau anschauen und nicht auf das Ergebnis achten, sondern vor allem auf die Entwicklung. Wir wollen die maximalen Punkte mitnehmen. Dann werden wir im Team analysieren, was die richtigen Schritte sind." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=REtsYUxvY0ZpOXFEMTFTR0E0UnlkZVAyZWs0OEcvNDM4dTBHTVAydnc0Zz0=

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Wir müssen nicht mit dem 0:1 in die Kabine gehen. Wir hatten unsere Chancen auf den Ausgleich. Die 2. Halbzeit war super von uns. Dann sind wir im Unglück. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass wir dann aufhören zu spielen. Felix Keidel kriegt ganz klar einen Schlag ins Gesicht. Wir kriegen dann in der Umschaltsituation das 0:2, was absolut bitter ist. In Summe tut es uns sehr weh, dass wir das Spiel verlieren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFJieS9KdW5IazdrZGlRTkNzRzF1Nm4xUXdPU1hPWTNWd29ieldNT2VoOD0=

David Kopacz, Ingolstadt: "Jetzt ist der Frust gerade sehr groß. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Wir haben den Ball richtig gut laufen gelassen. Ich hatte dann in der 2. Halbzeit die Chance, wenn ich den mache, geht das Spiel ganz anders aus." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cGRVUVladjlWOTZiT1F6M3NuWW11T09sRFJqeWF6MzJ1WEQ2NG5ESDNwdz0=

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart II 2.0

Dresden vor allem nach der Gelbroten Karte von Stuttgarts di Benedetto souverän. Dynamo zeigt viel Fleiß, um die Niederlage in Aue vergessen zu machen und hat jetzt immerhin schon 9 Punkte. "Kompliment an die komplette Mannschaft", lobt daher Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wir waren oft kompakt, haben wenig zugelassen. Gute Intensität. Viele zweite Bälle waren bei uns."

Der Torschütze zum 1:0 Daferner musste zur Pause raus: "Nix Schlimmes, ein grippaler Infekt unter der Woche." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEtqNnlURTlnSFNxQ1JMNlZUVVI1MDRkOFBwNXVNM01JT0lWM3JRTFRsWT0=

Vinko Sapina, Dresden, bester Dresdner, bereitet 2 Tore stark vor, lobt einen "richtig, richtig guten Gegner mit viel Potenzial", aber auch die eigene Mannschaft: "Wir hatten uns richtig viel vorgenommen nach der Pleite in Aue. Wir haben es gut umgesetzt." Zu seiner eigenen Leistung sagt Sapina: "Ich schaue mir jedes Spiel nochmals an und dann bewerte ich meine eigene Leistung und auch die der Mannschaft. Auch heute gib es einige Dinge, die man besser machen kann. Da waren auch ein paar gute Sachen dabei." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R0pVTmxQY3V5WU05WkpSa3dKRmsxbWk1NU1jNFpsZjVQSG1ibzMzVzJiOD0=

Markus Fiedler, Trainer VfB II, war fast zufrieden mit seinem Team in Dresden: "Wir müssen uns sicher vorwerfen, dass wir am Ende nicht wirklich zwingend waren. Wirkliche Torchancen zu erspielen. Natürlich ist das ein verdienter Sieg. Aber wir haben eine Spitzenmannschaft unsere Qualitäten gezeigt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WHRTRTYxaXlRTXRUT2FPcm55NGNiVThQRlAycGFuOU9RZjM0Vm03S0NJVT0=

Kutschke nach Männel-Streit: "Das kommt so nie wieder vor."

Stefan Kutschke, Dresden, fehlt gesperrt nach seiner Auseinandersetzung mit Martin Männel und sprach im Vorlauf über die Szene und einen Austausch der beiden: "Einen Austausch gab es nach dem Spiel nicht mehr. Ich habe es auch den Pressevertretern gesagt. Die Wortwahl, die nach dem Spiel gefallen ist, die war nicht richtig. Dafür ziehe ich für mich selber auch die Konsequenzen. Ich bezahle eine Strafe in die Mannschaftskasse. Ich habe keine Probleme zu sagen, dass das ein Fehler war. Das kommt so nie wieder vor." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S1VEdGc2cCtnWWFOSUFwK3A3cXBCazNjSzU4Nm1mM09UazZhZ1MvZGdhQT0=

Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue 1:2

Schon nach 36 Sekunden steht´s 1:0 für die Alemannia, dann schlägt Aues Tormaschine Bär zweimal zu, einmal mit freundlicher Unterstützung von Aachens Keeper Johnen. Hintenraus muss Aue um den 4. Sieg im 4. Spiel zittern, hat aber auch Dusel. Stefaniak fiel schon vor der Partie aus, Keeper Männel in der Halbzeit wegen Knie-Problemen: "Wird schon wieder", erklärte Männel zur Verletzung.

"Das war absolut ein Arbeitssieg", bekennt Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Wir haben uns sehr, sehr schwergetan. Achen war sehr gut auf uns eingestellt. Die haben fast Manndeckung im Mittelfeld gespielt. Das war es für uns schwer, uns zu entfalten. In der 1. Halbzeit hatten wir gar keine Kontrolle, gar keine Spielfluss. Ich habe mir nur gewünscht, dass wir uns in die Halbzeit retten. Dann haben wir 2 frische Leute gebracht. Das ein bisschen korrigiert. Wenn man in einer Halbzeit 2 Tore macht, kann man schon sagen, dass man verdient gewonnen hat."

Dotchev freut sich über die Tabellenführung und hat mit 5 Siegen zum Auftakt einen Klubrekord eingestellt, feiert für sich aber auch einen persönlichen Rekord: "Ich habe die Mannschaft im Dezember 23 übernommen. Jetzt heute ist es mein 102. Punkt . 102 Punkte. Natürlich freue ich mich." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZDQvSzBjL3RFeHo3bkN0NWlHcnUwTDhKZTF2bXhrNEora2hZaUo3ZDE4TT0=

Doppeltorschütze Marcel Bär auf die Frage, wie sehr es ihn interessiere, wie Aue das Spiel gewinnen habe: "Jetzt schon eigentlich nicht mehr. Wir haben gegen einen richtig guten Aufsteiger gespielt. Hier war´s sauschwer bei den Zuschauern. Wir waren brutal effektiv."

Über seine beiden Tore bei nur wenigen Ballkontakten insgesamt: "Dafür werde ich bezahlt. Ich glaube, ich habe genau wie die Jungs, meinen Job erledigt. Das sind die 3 Punkte. Und dann ist es völlig egal, wie viele Ballkontakte ich habe."

Bärs Fazit zum bisherigen Super-Auftakt: "Wir wollen eine Spitzenmannschaft werden. Noch sind wir keine. On der punktzahl schon, aber iwr haben noch einige Dinge zuverbessern. Spielerisch war das nicht gut von uns heute. Aber wir hatten die Effektivität." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Qm1FYThxLzJUYklud0JrZnQ1K24zMlJrbThXRkZHbUtabFkyYUtxN3ltdz0=

Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Wir haben im ganzen Spiel 1,5 Torchancen zugelassen und selbst 4,5, große Tormöglichkeiten. Du musst eine machen und darfst solche Tore nicht kriegen." Backhaus: weiter: "Völlig losgelöst von der Niederlage war´s eine Superleistung gegen den Spitzenreiter. Am Ende müssen wir uns fragen, warum wir bei so viel Investment so ein spiel verlieren. In der Dramatik habe ich auch noch nicht verloren. Wir waren klar die bessere Mannschaft." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RmJ0OU5IVytCMUZoS3BnMmMxbFMzRUtjMXdhSjhNemQ5L0ovU09mTW8zbz0=

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:1

Bielefeld bleibt weiterhin ungeschlagen und sichert sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Den so wichtigen Treffer erzielte Isaiah Young, der erst seit dem 27. August in Bielefeld spielt. Sandhausen steht damit bei 7 Punkten, Bielefeld bei 8.

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Es hört sich immer blöd an, wenn man hinten raus noch das 1:1 macht, aber ich bin nicht zufrieden. Wenn man das ganze Spiel siegt, besonders in der 1. Halbzeit, waren wir drückend überlegen. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn ich das Spiel sehe und wir haben nur einen Punkt."

Über einen möglichen Neuzugang, etwas scherzend: "Ich habe davon nicht gehört, könnte sein, schauen wir mal. Ich glaube, es könnte ein Offensivspieler sein, der defensive Qualitäten hat, falls einer kommt oder ein Defensiver, der offensive Qualitäten hat." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QU9hSTNDcFdab1ZEMVlHbUs1US8zdVFPVEY4NFhHSjJ1YjhZYWdSOFBtTT0=

Isaiah Young, frischer Neuzugang und Torschütze für Bielefeld: "Ich bin glücklich, dass ich mein 1. Tor gemacht habe. Aber wir wollten eigentlich die 3 Punkte mitnehmen. Daher kann ich nicht ganz so feiern. Die Mannschaft hat aber eine gute Leistung gezeigt. Da waren viele positive Sachen dabei."

Warum er sich für Bielefeld entschieden hat: "Es ist ein guter Verein. Die Mannschaft hat auch gut gespielt in dieser Saison. Der Trainer kann mir sehr gut helfen. Die Ziele sind auch die gleichen. Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmxYTlBWL3B3NEw2NHZCSnhUZXY5TWQwWktzY2ZFeXpJbWR4TnV6cWZ4VT0=

Sreto Ristic, Trainer Sandhausen: "Es fühlt sich schon wie einer Niederlage an. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn man so nah am Sieg ist. Bielefeld hat aber über 90 Minuten einen guten Fußball gespielt. Es war insgesamt ein guter Auftritt von uns. Jetzt müssen wir mit diesem Punkt leben. Es ist irgendwo schon gerecht, aber es tut schon weh, dass wir so nah dran waren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHVjTzNXY1dWWXdLWmJwY1Z1NmZreG1yRFBFdy80bzl1b0tBcTVJYVRJRT0=

