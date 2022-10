2. Bundesliga: St. Pauli gewinnt Stadtderby gegen den HSV

Zum Auftakt des 12. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat St. Pauli das Stadtderby gegen den Hamburger SV mit 3:0 gewonnen.

In der 61. Spielminute traf Eric Smith, Marcel Hartel legte in der 74. und David Otto in der 89. Minute nach. Der HSV bleibt trotzdem vorerst auf Rang eins der Tabelle, der an diesem Spieltag aber noch vom SV Darmstadt und vom SC Paderborn streitig gemacht werden kann. St. Pauli klettert auf Rang zehn.



In der parallel ausgetragenen Partie trennten sich Fürth und Rostock mit 2:2 unentschieden. In dieser Partie fiel der Ausgleich durch Rostock in einer über weite Strecken hässlich anzusehenden Partie erst in der 90. Minute per Strafstoß.

Quelle: dts Nachrichtenagentur