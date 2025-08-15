Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
RB Leipzig verpflichtet Angreifer Romulo

RB Leipzig verpflichtet Angreifer Romulo

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 14:03 durch Sanjo Babić
Logo von RB Leipzig
Logo von RB Leipzig

RB Leipzig hat den brasilianischen Offensivspieler Romulo neu verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom türkischen Erstligisten Göztepe nach Sachsen, wie RBL am Freitag mitteilte. Sein Vertrag läuft bis Juni 2030. Besonders beeindruckt habe der Stürmer den Verein damit, wie schnell er sich in Brasilien und der Türkei an unterschiedliche Ligen und Spielsysteme angepasst habe, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Man sei überzeugt, dass Romulo dem Spiel "neue Impulse geben und unser Offensivprofil noch vielseitiger" machen werde.

"Der Wechsel zu RB Leipzig ist für mich ein großer Schritt in meiner Karriere. Die Bundesliga gehört zu den stärksten und spannendsten Ligen der Welt, und ich möchte mich hier auf höchstem Niveau beweisen", ließ sich Romulo zitieren. "Ich will Tore erzielen, Vorlagen geben und alles dafür tun, dass wir als Team unsere Ziele erreichen", so der Stürmer. Gleichzeitig freue er sich darauf, die Stadt und die Fans kennenzulernen.

Romulo wurde beim Maringa FC in Brasilien ausgebildet. Über Athletico Paranaense führte sein Weg im Januar 2024 ins türkische Izmir zu Göztepe, wo er mit fünf Toren und drei Vorlagen zum Aufstieg in die Süper Lig beitrug.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

