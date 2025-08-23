3. Liga: "Rot-weißer Wahnsinn" in der Nachspielzeit

"Rot-weißer Wahnsinn am Freitagabend!", brüllt MagentaSport-Kommentator Christian Straßburger nach einem wilden Ritt zum Auftakt des 3. Drittliga-Spieltags. Rot-Weiss Essen gewinnt in der Nachspielzeit durch ein Tor von Torben Müsel mit 4:3 bei Wehen Wiesbaden. Nach dem Abpfiff folgen emotionale Jubelbilder vor der Gäste-Tribüne - Trainer Uwe Koschinat ist mittendrin: "Wenn du hier rauskommst und eine solche Kurve erlebst, dann bist du verpflichtet, alles rauszuholen."

Dafür ist beim Stand von 0:1 zur Pause aber eine energische Ansprache des Coaches nötig: "Heute habe ich sie mal angeschrien." Matchwinner Müsel bestätigte: "Er ist eigentlich ein relativ entspannter Trainer. Aber man hat schon gemerkt, dass wir ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben in der 1. Halbzeit. Das hat er uns auch spüren lassen." Mit Erfolg: Essen feiert den 1. Saisonsieg. Wehen erleidet dagegen einen bitteren Rückschlag vor dem Highlight-Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern am Mittwoch. Entsprechend sagt Trainer Nils Döring: "Am Mittwoch wird's ein mega Highlight, aber der Frust im Moment ist einfach noch zu groß."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zum Auftakt des 3. Spieltags in der 3. Liga. Weiter geht es am Samstag, unter anderem mit dem Traditionsduell zwischen Alemannia Aachen und dem TSV 1860 München - live ab 13.30 Uhr in der Konferenz oder ab 13.45 Uhr im Einzelspiel.

SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiß Essen 3:4

Jordy Gillekens bringt Wehen in Führung (24.). Doch nach der Pause dreht RWE auf: José-Enrique Rios Alonso (55.) und Kaito Mizuta (63.) drehen das Spiel, Ahmet Arslan erhöht per Handelfmeter (70.). Wehen schlägt durch Fatih Kaya (74./Foulelfmeter) und Nikolas Agrafiotis (87.) zurück. Das letzte Wort hat der eingewechselte Torben Müsel erzielt, der in der 90.+4 Essens umjubeltes Siegtor.

Nach dem Abpfiff feiern die Spieler und auch Trainer Uwe Koschinat vor der prall gefüllten Gäste-Tribüne. "Ein wichtiger Moment", findet MagentaSport-Kommentator Christian Straßburger mit Blick auf die Saison: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXlZR25oNE1JNnZrMzhsQS90TWowZms2UHZLQlpnaGNPQjJuSUYwdExHUT0=

Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Das ist ein sehr besonderer Sieg. Wir haben am Montag eine Top-Leistung abgeliefert und dann ging es darum, in der Kürze der Zeit in den Liga-Alltag zu kommen. Ganz ehrlich, wenn du hier rauskommst und ein paar Tage später eine solche Kurve erlebst, dann bist du verpflichtet, alles rauszuholen."

In Bezug auf die dürftige 1. Hälfte gibt Koschinat zu: "Heute habe ich sie mal angeschrien. Es geht wirklich darum, dass wir eine andere Mentalität auf den Platz bringen, dass die Menschen hier auch einen richtigen Kampf von uns sehen Stark. So gut habe ich uns gegen eine gute Mannschaft noch nicht gesehen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eU40dUw0T1hGUUI0MDMrWXNLc0hpWHVUK3NDODFReGlsNC9nL3RmdlE1QT0=

Essens Matchwinner Torben Müsel fasst die Ereignisse kurz und treffend zusammen: "Freitagabend, geiles Spiel, mit ein bisschen Glück für uns am Ende."

Über die energische Halbzeitansprache von Koschinat sagt Müsel: "Er ist eigentlich ein relativ entspannter Trainer. Aber man hat schon gemerkt, dass wir ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben in der 1. Halbzeit. Das hat er uns auch spüren lassen. Das ist auch relativ schnell angekommen, wir haben auch etwas umgestellt. Aber wir haben auch auf dem Platz gemerkt, dass wir etwas verändern müssen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MldhS3JBQjVMOG8yWmhLQlBPSUxnbHlNeTdqK1E2S1ExazRzSDN4S3pRYz0=

Nils Döring, Trainer Wehen Wiesbaden, erklärt, was ihn nach so einem Spiel am meisten frustriert hat: "Dass wir in der 90. das 3:3 machen und dann zu naiv verteidigen 1. Hälfte hätten wir den Sack zumachen müssen."

Auf das Pokalspiel gegen Bayern nächste Woche wird Döring noch nicht blicken: "Am Mittwoch wird's ein mega Highlight, aber der Frust im Moment ist einfach noch zu groß."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NkFTa1VWbVJmSDZQMjlnNmtHdXZqa0lkNUtWa2hVVmh6aUhFalM5N1dqND0=

Erfrischendes Halbzeit-Interview: Der verletzte Wehener Rekordspieler Sascha Mockenhaupt muss verletzungsbedingt zusehen und verrät: "Das ist für mich mental sehr schwierig. Bei der 1. Aktion, als es das Foul von Essen gab, habe ich schon begonnen, zu beleidigen und Gelbe Karten zu fordern. Es ist für mich sehr ungewohnt zuzuschauen. Ich bin absolut nervös."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TkZDTDlJa2xZY0xVNVNvRmw5UFNyZHhLTlFRbUFzU2Urbkw1NHljSU8xVT0=

Am Mittwoch wartet auf Wehen Wiesbaden dann das Highlight-Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Ex-Spieler und SVWW-Legende Alf Mintzel: "Das ist natürlich ein Jahrhundertspiel für uns. Wir freuen uns sehr, dass es in unserem Wohnzimmer stattfindet. Wir fiebern dem Ganzen entgegen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y0g5ZURPM09kdEtraGsxQjNKTUFSZUtUdXJGNlE0dnc1cSt3VnVrd010WT0=

Fußball live bei MagentaSport

3. Spieltag

Samstag, 23. August 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar : VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken, SSV Jahn Regensburg - FC Schweinfurt, Alemannia Aachen - TSV 1860 München, VfB Stuttgart II - SC Verl, TSG Hoffenheim II - Energie Cottbus

Ab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - SSV Ulm

Sonntag, 24. August 2025

Ab 13.15 Uhr : FC Ingolstadt - Hansa Rostock

Ab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - TSV Havelse

Ab 19.15 Uhr: Waldhof Mannheim - Viktoria Köln

Quelle: MagentaSport (ots)