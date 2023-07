Granit Xhaka wechselt zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen verzeichnete einen sehr schleppenden Start in die abgelaufene Bundesliga-Saison. Im Oktober 2022 brach innerhalb des Vereins Aktionismus aus und man entschied sich dazu, den glücklosen Trainer Gerardo Seoane zu entlassen. Die Verpflichtung des Ex-Weltstars Xabi Alonso als Chefcoach war zu diesem Zeitpunkt von der Öffentlichkeit mit großen Zweifeln versehen. Doch im Laufe der Saison konnte sich die Werkself unter der Führung von Alonso neu erfinden und alle Erwartungen übertreffen. Selbstverständlich ist die Führungsriege von Bayer daran interessiert, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Aus diesem Grund laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren.

Mit der Verpflichtung von Granit Xhaka ist dem Management von Bayer Leverkusen nun ein wahrer Königs-Transfer gelungen. Xhaka ist noch aus seiner Zeit bei Borussia München Gladbach von 2012 bis 2016 in der deutschen Bundesliga bestens bekannt. Nach sieben Jahren beim renommierten Premier-League-Verein Arsenal London kehrt der Schweizer nun in die höchste Spielklasse des deutschen Fußballs zurück. Xhaka ließ verlauten, dass die Spielphilosophie von Xabi Alsonso ausschlaggebend für seinen Wechsel gewesen sei. Zudem sei er von der Qualität der Mannschaft überzeugt und freue sich auf die Aufgabe, Bayer Leverkusen an die Spitze des deutschen Fußballs zu führen.

Dass der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft über enorme Qualitäten verfügt, dürfte unumstritten sein. Der Mittelfeldspieler war bis zuletzt Stammspieler bei Arsenal und hat einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Vereins geleistet. Zwischenzeitlich führte er den Premier-League-Klub sogar als Kapitän an. Umso erfreulicher ist es für Bayer Leverkusen, dass sie sich die Dienste des Arsenal-Stars langfristig sichern konnten. Sein Arbeitspapier weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf und endet im Januar 2028. Xhaka wird zu diesem Zeitpunkt bereits 36 Jahre alt sein. Man darf daher davon ausgehen, dass es sich um den letzten hochdotierten Vertrag für den Führungsspieler handelt. Um die Verpflichtung von Xhaka zu realisieren, ist Leverkusen an seine finanzielle Schmerzgrenze gegangen. Gerüchten zufolge legte der Verein für den Transfer bis zu 25 Millionen Euro auf den Tisch.



Die Rolle des „aggressive Leaders“

Neben seiner spielerischen Klasse wurde Xhaka auch aufgrund seiner Qualitäten als Führungsspieler verpflichtet. Der Schweizer ist dafür bekannt, immer Vollgas zu geben und eine Mannschaft mitreißen zu können. Mit hartem Körpereinsatz und einer unbändigen Leidenschaft hat er sich im Fußball als „aggressive Leader“ einen Namen gemacht. Er dirigiert seine Mitspieler auf dem Platz, übernimmt Verantwortung und geht stets mit gutem Vorbild voran. Bei dem Mittelfeldspieler handelt es sich um den absoluten Wunschkandidaten von Xabi Alonso, der in seiner aktiven Zeit als Fußballer vor rund 10 Jahren Duelle gegen Xhaka ausgetragen hat. Alonso sieht Xhaka als neuen Boss auf dem Platz und ist hochzufrieden, dass der Transfer letztendlich realisiert werden konnte.

Leverkusen verfügt über ein extrem talentiertes Team. Gleichzeitig ist anzumerken, dass sich viele unerfahrene Spieler in den eigenen Reihen befinden. Xhaka soll diese jungen Talente führen und zu deren Entwicklung beitragen. Gerade in den Bereichen Fleiß, Disziplin, Arbeitsmoral, Professionalität und Fitness soll er mit einem guten Beispiel vorangehen und eine Vorbildfunktion einnehmen. Da Xhaka mit der Bundesliga bestens vertraut ist, dürfte er sich auch ohne lange Eingewöhnungsphase schnell bei der Werkself einfinden. Dass er bereits frühzeitig seinen Urlaub beendet hat und vor allen anderen Spielern mit dem Training beginnt, zeigt den ausgeprägten Ehrgeiz des Schweizers. Xhaka ist felsenfest dazu entschlossen, alle Mittel in die Waagschale zu legen, um den Verein in die Champions League zu führen.

Insgesamt muss man wirklich festhalten, dass die Transfer-Strategie von Bayer Leverkusen gut durchdacht ist und einer langfristigen Vision folgt. Die Zusammenarbeit zwischen Rolfes und Alonso verläuft vorbildlich und es scheint eine große Übereinstimmung über die gewünschte Ausrichtung des Vereins zu herrschen. Neben Xhaka wurden weitere erfahrene Spieler verpflichtet, die die jungen Spieler führen können und für eine gute Balance innerhalb des Teams sorgen. Der Transfer von Jonas Hofmann ist sicherlich in diesem Atemzug zu nennen. Der ehemalige Gladbacher verfügt ebenfalls über reichlich Erfahrung und kann dazu beitragen, dass junge Spieler den nächsten Schritt machen können. Er hat in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt und wird ebenso eine wichtige Rolle einnehmen. Die Verpflichtung von Alejandro Grimaldo ist ein weiterer wichtiger Baustein, um das neue Führungsteam aufzubauen. Xhaka, Hofmann und Grimaldo sollen nun allesamt ihre Führungsqualitäten einbringen.

Das neue Führungstrio soll junge Spieler führen/ Bild: pixabay



Xabi Alonso ist der Garant für Erfolg

Dass die Leistungen von Xabi Alonso schlichtweg überragend sind, steht völlig außer Frage. Als der ehemalige Weltklasse-Spieler die Werkself im Oktober 2022 übernahm, befand sich die Mannschaft in einem miserablen Zustand und auf dem 17. Tabellenplatz der Bundesliga. Doch dem neuen Stern am Trainer-Himmel gelang es, der Mannschaft ein neues Selbstbewusstsein zu vermitteln und durch taktische Umstellungen den Glauben an die eigenen Stärken zurückzugewinnen. Es folgte eine märchenhafte Siegesserie, die mit dem Halbfinale in der Europa League und einer Platzierung im oberen Tabellendrittel der Bundesliga endete.

Wenig verwunderlich sind auch andere Top-Klubs an einer Verpflichtung des Spaniers interessiert. Gerüchten zufolge soll Alonso der absolute Wunschkandidat von Real Madrids Präsidenten Florentino Pérez auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti sein. Auch andere hochkarätige Vereine sollen Interesse an den Diensten des Coaches signalisiert haben. Doch Alonso fühlt sich offenbar pudelwohl in Leverkusen und dementierte alle Wechselgerüchte unmittelbar. Er wies auf seine Vertragslaufzeit hin und bekräftigte, dass er definitiv seinen Vertrag erfüllen möchte.

Es scheint, als passt Alonso zu der Werkself wie die Faust aufs Auge. Die Kommunikation zwischen der Führungsetage und dem Spanier verläuft harmonisch und es herrscht ein Konsens über die generelle Ausrichtung des Klubs. Auch den führenden Buchmachern ist es nicht entgangen, dass in Leverkusen eine starke Mannschaft zusammenwächst, die in der kommenden Saison möglicherweise nach den Sternen greifen wird. Grundsätzlich ist es so, dass Wettanbieter ihre Prognosen und Vorhersagen auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten treffen. Emotionen werden dabei weitestgehend ausgeblendet.

Dass Leverkusen neben Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig zu den stärksten vier Teams der Bundesliga eingeschätzt wird, spricht Bände. Wer Sportwetten online abschließen möchte, dürfte also gut beraten sein, die Qualität von Leverkusen nicht zu unterschätzen. Es wäre verwunderlich, wenn es der Werkself nicht gelingen würde, das einzigartige Fußballmärchen weiterzuschreiben.

Die Qualifikation für die Champions League erscheint seit einer langen Zeit als eine Art Pflichtaufgabe für Bayer. Es scheint daher so, als stünde Bayer Leverkusen eine herausragende Saison bevor. Möglicherweise kann die Werkself sogar an die goldenen Zeiten unter dem Manager Reiner Calmund anknüpfen. Man darf darauf gespannt sein, ob die Werkself den hohen Erwartungen gerecht wird und weiterhin auch international für Furore sorgen wird.



