Basketball-WM: Starke Leistung und pure Dominanz! Deutschland schlägt China eindrucksvoll mit 107:58

Starke Leistung und pure Dominanz! Deutschland schlägt China eindrucksvoll mit 107:58 und steht im Finale. 49 Punkte Vorsprung sprechen eine deutliche Sprache. Im Endspiel trifft Deutschland auf Kanada. Die Kanadier besiegten Neuseeland ebenfalls deutlich mit 107:76. In der Halbzeitpause sprach DBB-Präsident Ingo Weiss über die Vertragsverlängerung mit Gordon Herbert bis 2025. "Wir waren uns beide einig, dass wir zueinander passen. Gordon passt aber auch zur Mannschaft. Das ist das entscheidende. Er hat auch viel vor mit seinem Team", so de Begründung von Weiss. Über die Leistung der Nationalmannschaft war er bereits zur Pause begeistert.

"Ich habe lange keine Mannschaft erlebt, die so dynamisch, mit so viel Power, mit so viel Ehrgeiz und Energie gespielt hat. Wenn man dann noch den Spielwitz von Dennis Schröder sieht, wird einem Angst und Bange", schwärmte der Präsident. Nicht nur die Spieler liefen auf Temperatur, sondern auch in der Halle wurde es richtig heiß. "Die Halle war brutal heiß. Das hat es ein bisschen anstrengender gemacht. Ich denke, wir haben trotzdem einen guten Job gemacht", lautet die Analyse von Johannes Thiemann. Trotzdem ist er nicht zu 100 Prozent zufrieden. "Ich glaube, das perfekte Spiel gibt es nicht. Es wird immer Sachen geben, an denen man arbeiten kann. Wir haben den Ball ab und an sorglos weggeschmissen, was unnötig ist", so Thiemann weiter.



Nachfolgend die Zusammenfassung und Clips des Basketball Supercups. Weiter geht es am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 ab 15.30 Uhr und dem Finale ab 18.30 Uhr. MagentaSport und MagentaTV zeigen die komplette WM live, die deutschen Spiele zudem kostenlos.

Deutschland - China 107:58

Dominanter Sieg! Deutschland besiegt China deutlich und spielt sich in einen Rausch. Phasenweise führen die Deutschen mit über 40 (!) Punkten. Angeführt von Dennis Schröder zeigte Deutschland eine reife Leistung. Im Finale wartet jetzt Kanada.

Johannes Thiemann, Deutschland, 8 Punkte: "Die Halle war brutal heiß. Das hat es ein bisschen anstrengender gemacht. Ich denke, wir haben trotzdem einen guten Job gemacht... Ich glaube, das perfekte Spiel gibt es nicht. Es wird immer Sachen geben, an denen man arbeiten kann. Wir haben den Ball ab und an sorglos weggeschmissen, was unnötig ist. Wir haben im Großen und Ganzen ein gutes Spiel gemacht und konnten den nächsten Schritt gehen."

Maodo Lo, Deutschland: "Wir haben gut verteidigt und Druck gemacht. China hat in der 1. Halbzeit wenig Punkte gemacht. Das hat den Ton fürs Spiel gegeben. Auch offensiv hat es gepasst. Das war ein gutes Spiel von uns... Für mich war es gut, ein paar Minuten zu bekommen und meinen Rhythmus aufzubauen."

DBB Präsident Ingo Weiss in der Halbzeit: "Ich habe lange keine Mannschaft erlebt, die so dynamisch, mit so viel Power, mit so viel Ehrgeiz und Energie gespielt hat. Wenn man dann noch den Spielwitz von Dennis Schröder sieht, wird einem Angst und Bange... Da ist an der ein oder anderen Stelle noch ein bisschen Luft nach oben. Das wird aber von Spiel zu Spiel besser. Das macht große Freude. Deshalb fahren wir mit viel Zuversicht nach Japan." Über die Verlängerung von Gordon Herbert: "Das war relativ schnell geregelt. Wir waren uns beide einig, dass wir zueinander passen. Gordon passt aber auch zur Mannschaft. Das ist das entscheidende. Er hat auch viel vor mit seinem Team. Er meint das auch ernst, dass er eine Medaille holen will. Er kommt bei der Mannschaft an, was will man mehr?" Über Franz Wagner: "Franz ist ein unglaublich feiner Kerl. Er ist aber kein Lautsprecher. Er konzentriert sich aber auf das, was er kann. Franz, Moritz, das sind alles tolle Spieler. Da wächst eine starke Generation an Spielern heran. Ich glaube, dass uns das viel Freude bringen wird." MagentaSport-Experte Per Günther: "Wie weit die deutsche Mannschaft in der Defensive ist, ist wirklich beeindruckend. Ich würde auch Dennis Schröder herausheben. Wenn deine besten Spieler so vorangehen, ist das etwas Besonderes." Über Franz Wagner: "Ich glaube, er wird ein NBA-Allstar. Das wäre das einfachste Prädikat, was man aussprechen kann." Das ganze Gespräch inklusive Porträt über Franz Wagner: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bC8rVlpQNkh5bFhWT1VtWEpsckdtZ214OXdlbUNVODRVcHZraXUyRDM4Yz0=

Kanada - Neuseeland 107:76 Kanada besiegt Neuseeland deutlich und steht im Finale des Supercups. Im Endspiel treffen die Kanadier auf Deutschland, das sich gegen China durchsetzte. Gerade in der Defensive hatten die Neuseeländer große Probleme. Kelly Olynyk, Kanada, 13 Punkte: "Das war von Anfang bis Ende ein guter Sieg. Neuseeland hat gut Druck gemacht. Wir haben uns weiter verbessert und tun das jeden Tag... Jeder hier hat eine etwas andere Rolle als zum Beispiel in der NBA. Wir arbeiten dran, dass wir immer besser zusammenspielen."

Isaac Fotu, Neuseeland, ehemals ratiopharm ulm (2017-2019): "Kanada hat einige Spieler, die in der NBA spielen. Die sind sehr gut im 1 gegen 1. Das hat uns wehgetan. Wir können nicht so gegen eine Mannschaft mit der Qualität Kanadas verteidigen. Wir können daraus viel lernen... Ich freue mich, dass ich wieder in Deutschland bin. Gratulation auch an Ulm zur deutschen Meisterschaft."

Die Basketball-WM und der Countdown komplett live bei MagentaSport

Supercup in Hamburg:

13. August, ab 15.30 Uhr: Spiel um Platz 3

13. August, ab 18.15 Uhr: Finale

Letzte WM-Testspiele in Abu Dhabi:

19. August, um 18 Uhr: Deutschland-Griechenland

20. August, um 18 Uhr; Deutschland-USA

Basketball WM Gruppenphase:

25. August, ab 13.00 Uhr: Deutschland-Japan

27. August, ab 09.30 Uhr: Australien-Deutschland

29. August, ab 08.30 Uhr, Deutschland-Finnland

