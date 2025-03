EuroLeague: FC Bayern verliert den Krimi gegen Anadolu, Niederlage beim Derby-Debüt für Tibor Pleiß

Viele Spektakelspiele hat der FC Bayern in der Festung SAP Garden bereits zu den eigenen Gunsten noch gebogen. Gegen Anadolu Efes schien es, als könnten sie 14 Zähler Pausenrückstand aufholen. Am Ende reichte es nicht: 92:97, die 3. Heimpleite in der EuroLeague. Die Erklärung dafür hatte Jo Voigtmann schnell parat: "Die 1. Halbzeit war nicht gut genug. Das war zu soft. Gegen so eine Mannschaft kannst du nicht so soft spielen. Da haben wir dann die Quittung gekriegt. Im Großen und Ganzen war es nicht gut genug, in der Verteidigung nicht hart genug. Deshalb haben wir es dann auch nicht verdient."

Eine Niederlage setzte es auch für Tibor Pleiß und Titelverteidiger Panathinaikos im ersten griechischen Derby bei Olympiakos. Pleiß hatte zuvor bei MagentaSport erklärt: "Uns wurde gesagt, EuroLeague ist schwer zu gewinnen. Aber für uns ist dieser Sieg gegen Olympiakos fast noch wichtiger." Der geht stattdessen an den Rivalen, der damit die Tabellenspitze behauptet. Pleiß kam in 3:20 Minuten Spielzeit auf 2 Punkte.

Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Dienstag. Ab 20.15 Uhr trifft Paris Basketball mit Maodo Lo auf Mailand. Der FC Bayern gastiert am Donnerstag bei Baskonia und damit beim Ex-Coach Pablo Laso, der gerade in Berlin verlor. Ab 20.15 Uhr live.

FC Bayern München - Anadolu Efes Istanbul 92:97

Der nächste Krimi im SAP Garden - aber mit dem besseren Ende für Efes. Obwohl die Türken zur Pause 14 Punkte Vorsprung hatten, kämpfte sich das Team von Gordon Herbert im 3. Viertel mit einem 11:0-Run nochmal heran und gewannen dieses mit 16 Punkten Vorsprung. In den Schlussminuten spielte Efes jedoch nochmal seine Klasse aus und nimmt den Sieg mit. Der FC Bayern verpasst den Sprung auf Rang 3 und bleibt Fünfter. Efes rückt als 11. an die Playoff-Qualifikationsplätze heran.

Highlights des Spiels verfügbar.

Jo Voigtmann, Spieler FC Bayern: "Die 1. Halbzeit war nicht gut genug. Das war zu soft. Gegen so eine Mannschaft kannst du nicht so soft spielen. Da haben wir dann die Quittung gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele Dreier reingeflogen sind. Wir geben nicht auf, wir haben unsere Momente. Am Ende sind wir da, können das Spiel gewinnen, haben ein paar Würfe für den Ausgleich. Im Großen und Ganzen war es nicht gut genug, in der Verteidigung nicht hart genug. Deshalb haben wir es dann auch nicht verdient."

Shane Larkin, bester Spieler Anadolu Efes mit 25 Punkten: "Was für ein Spiel! Es ging rauf und runter. Beide Teams haben gut mitgehalten. Beide Teams hatten gute Runs. Das ist immer spannend für die Fans. Aber es fühlt sich natürlich immer besser an, wenn du solche Spiele gewinnst."

Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen 76:74

Griechenland ist diesmal rotweiß! In seinem ersten Derby muss Tibor Pleiß eine knappe Niederlage einstecken. Zwei Punkte zu Beginn des 2. Viertels trug der Nationalspieler dazu bei. Ausschlaggebend war vor allem das 1. Viertel, das Olympiakos mit 11 Punkten Vorsprung gewann. Die 10 Punkte Vorsprung des Titelverteidigers im letzten Viertel waren zu wenig. Während Olympiakos die Tabellenspitze behauptet, springt Pana auf Rang 3.

Highlights des Spiels verfügbar.

Sasha Vezenkov, Spieler Olympiakos und MVP des Spiels: "Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis. Es ist ein bisschen schade, weil wir das Spiel 35 Minuten lang dominieren und am Ende aufhören, den Ball zu bewegen, wir haben sie komfortabel werden lassen. 35 Minuten lang haben wir dominiert und gezeigt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Wir wissen, dass die Titelverteidiger sind und zurückkommen würden. Ich bin glücklich über das Ergebnis. Wir sind immer noch Erster und haben noch 5 Spiele. Jetzt müssen wir in der bestmöglichen Form in die Playoffs gehen."

Ergin Ataman, Trainer Panathinaikos: "Zuerst, Glückwunsch an Olympiakos. Sie haben das Spiel gewonnen. Aber wir haben trotzdem Charakter gezeigt, obwohl wir zwischenzeitlich 20 Punkte in dieser Atmosphäre zurücklagen. Wenn wir den letzten Shot getroffen hätten, hätten wir das Spiel gewinnen können. Wir haben unseren Charakter gezeigt."

"This is Piraeus": Die Halle bereitet sich auf das Derby vor.

FC Barcelona - Partizan Belgrad 87:80

Niederlage für das Team von Weltmeister Isaac Bonga. Mit einem enorm starken 2. Viertel und 29:9 Punkten besiegelten die Katalanen den Heimerfolg bereits zur Pause. Die versuchte Aufholjagd der Serben im 3. Viertel blieb unbelohnt. Während Partizan auf Rang 10 abrutscht, macht Barcelona gleich vier Plätze gut und ist jetzt Sechster.

Highlights des Spiels verfügbar.

Basketball live bei MagentaSport

Per Günther und Benni Zander sprechen im Podcast "Abteilung Basketball" mit Weltmeister Johannes Thiemann (93 Länderspiele) über seinen Schritt nach Japan, seine Entwicklung als Spieler, ALBA Berlin und natürlich die Nationalmannschaft. Dazu gibt's alles Wichtige zur EuroLeague - mit den hochfliegenden Bayern (5.) und dem heiß erwarteten Greek Derby zwischen Tabellenführer Olympiakos und Panathinaikos (3.).

Nach 6 Jahren bei ALBA wagte Johannes Thiemann im vergangenen Sommer den Schritt nach Japan zu den Gunma Crane Thunders. Ob die halbe EuroLeague im vergangenen Jahr hinter Johannes Thiemann her war? Da muss Thiemann schmunzeln: "Ja, waren schon einige Teams. Es waren einige Teams, mit denen ich gesprochen habe, aber die Geschichte aus Japan war dann einfach so ein gutes Angebot - und auch kulturell etwas komplett Spannendes. Deshalb hab ich das dann auch gemacht."

"Es war eine rationale Entscheidung, aber emotional war das schon tough" - Johannes Thiemann über seinen Abschied von ALBA

Johannes Thiemann spielte von 2018 bis 2024 bei ALBA Berlin. Wie schwer ihm der Abschied fiel, beschreibt er so: "Sehr schwer. Es war klar, ich wusste es auch schon ein bisschen vorher, dass es passieren wird - gerade auch, weil die Saison für mich so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz war es eine verdammt schwere Entscheidung. Ich glaube, das merkt ihr auch, wenn ich über Berlin und die Jahre dort rede - das war etwas ganz Besonderes. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich 6 Jahre meiner Karriere dort spielen durfte. Das erleben nicht so viele in ihrer Laufbahn. Aber irgendwann war es dann auch an der Zeit, vielleicht mal den nächsten Schritt zu gehen. Es war eine rationale Entscheidung, aber emotional war das schon tough."

Dienstag, 18.03.2025

ab 20.15 Uhr: Paris Basketball - EA7 Emporio Armani Mailand

Donnerstag, 20.03.2025

ab 18:45 Uhr: AS Monaco - Fenerbahce Istanbul, Olympiakos Piräus - Roter Stern Belgrad

ab 20 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - Virtus Bologna, Baskonia Vitoria Gasteiz - FC Bayern München

ab 20.30 Uhr: Real Madrid - ASVEL Villeurbanne Lyon

Freitag, 21.03.2025

Ab 20 Uhr: Panathinaikos Athen - ALBA Berlin

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

Ab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Anadolu Efes Istanbul

