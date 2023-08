2. Bundesliga: Kiel gewinnt gegen Schalke

Zum Auftakt des 4. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 gewonnen. Damit rückt Kiel auf den ersten Tabellenplatz vor. Schalke fällt auf Rang 15 zurück.

Über weite Strecken wirkte die Partie ausgeglichen, denn an Kampfesgeist fehlte es den Königsblauen nicht. Und doch gelang es Kiel, die Abwehr von Schalke immer wieder zu überwinden: In der 15. Minute traf Benedikt Pichler, Shuto Machino erhöhte in der 59. Minute auf 2:0.

Im parallel stattfindenden Spiel schlug der 1. FC Kaiserslautern den SC Paderborn 07 mit 2:1. Kaiserslautern erreicht damit den 6. Tabellenplatz, Paderborn rutscht auf Platz 13 ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur