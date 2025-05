1. Bundesliga: Bayern München nach Remis in Leipzig fast Meister

Am 32. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig daheim gegen den FC Bayern München mit 3:3 unentschieden und den Gästen den Meistertitel vorerst verwehrt.

Die kriselnden Sachsen zeigten sich im Vergleich zur Vorwoche klar verbessert und setzten das erste Ausrufezeichen: In der dritten Minute scheiterte Haidara aus dem Gewühl aus drei Metern am glänzend reagierenden Urbig. Gnabry meldete die Bayern in der neunten Minute vorne an, frei vor dem Kasten zielte er aber etwas zu weit rechts.

Sesko brachte RB in der elften Minute dann in Führung, als er bei einem Konter von Xavi geschickt wurde und am unglücklich aus dem Tor geeilten Urbig vorbei mit dem Außenrist aus 35 Metern vollstreckte.

Die Löw-Elf blieb am Drücker und legte in der 39. Minute nach: Einen Raum-Freistoß drückte Klostermann per Kopf in die linke Ecke. Damit lagen die Gastgeber überraschend, aber verdient zur Pause 2:0 vorne.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FCB zwar den Druck, jedoch zunächst noch ohne die nötige Durchschlagskraft. Das sollte sich in Windeseile ändern: Erst köpfte Dier nach Ecke in der 62. Minute trocken ein, dann nutzte Gnabry einen Raum-Fehlpass zur Vorarbeit für Olise, der per Aufsetzer unten rechts traf.

Die Partie war nun eine völlig andere: Die Kompany-Truppe rannte an und die Ostdeutschen wirkten komplett überfordert. In der 83. Minute machte Sané den folgerichtigen Treffer, als er mit viel Feuer ins linke Eck traf.

Doch der eingewechselte Poulsen machte den Münchnern noch einen Strich durch die Rechnung, in der vierten Minute der Nachspielzeit lupfte der Däne über Urbig zum 3:3-Endstand in die Maschen.

Damit ist Bayern München noch nicht offiziell Meister, aufgrund der sehr viel besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen ist der Titel dem FCB aber kaum noch zu nehmen, Leipzig nimmt dagegen immerhin einen Punkt im Rennen um die internationalen Plätze mit und bleibt Fünfter.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Gladbach - Hoffenheim 4:4, Union Berlin - Bremen 2:2, St. Pauli - Stuttgart 0:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur