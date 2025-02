2. Bundesliga: Kaiserslautern und Hannover torlos

In der 2. Fußball-Bundesliga haben sich am 22. Spieltag in den Samstagmittagpartien der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 mit einem 0:0 unentschieden getrennt.

Kaiserslautern verpasste damit die Chance auf die Tabellenführung, klettert aber mit dem einen Punkt trotzdem vorerst auf Rang zwei und ist jetzt einen Zähler hinter Köln. Der HSV kann aber am Samstag vorbeiziehen.



Besonders in der ersten Halbzeit tat sich die Mannschaft von Trainer Markus Anfang schwer, während die Gäste aus Hannover durch Gindorf die beste Gelegenheit hatten, der aber nur die Latte traf.



Nach der Pause wurde Hannover dominanter, ließ jedoch mehrere Großchancen ungenutzt. Kaiserslautern konnte das Remis zunächst nur mit Mühe halten, startete in der Nachspielzeit jedoch eine Schlussoffensive. In der 90.+1 Minute hatte Lauterns Wekesser die beste Möglichkeit zum Siegtreffer, doch Neumann klärte auf der Linie.



Außerdem spielten am Samstagmittag: Braunschweig - Darmstadt 1:0 und Elversberg - Fürth 2:0. Quelle: dts Nachrichtenagentur