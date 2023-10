2. Bundesliga: Hamburg und Wiesbaden trennen sich unentschieden

Am 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der HSV und der SV Wehen Wiesbaden 1:1 unentschieden getrennt.

Die Hausherren standen von Beginn an tief in der eigenen Hälfte und machten es den Gästen aus Hamburg schwer, Chancen zu entwickeln. In der 81. Minute dann die Überraschung: Aleksandar Vukotic bringt Wiesbaden überraschend in Führung. Hamburgs Torwart Daniel Fernandes ließ den Ball zuvor nach einem Eckstoß abprallen und Vukotic schaltete am schnellsten. Die Gastgeber drehten anschließend deutlich auf, beflügelt durch den unerwarteten Führungstreffer. Die Hamburger hatten bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr Ballbesitz verbuchen können und waren insgesamt die dominantere Mannschaft. In der 89. Minute gelang den Rothosen der ersehnte Ausgleich: Sehenswert trifft Miro Muheim aus rund 20 Metern für den HSV. Einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit vergaben die Hamburger und bestätigten damit ihre durchwachsene Performance.

Die weiteren Partien des Nachmittags: Magdeburg - Karlsruhe 1:1, Fürth - Rostock 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur