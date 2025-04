2. Bundesliga: Spätes Remis in Paderborn - Jahn vertagt Abstieg

Der SC Paderborn hat am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga in einem umkämpften Spiel gegen die SV Elversberg 1:1 unentschieden gespielt.

Filip Bilbija erzielte die SCP-Führung in der 56. Minute, als er einen Schuss von Obermair entscheidend abfälschte. Elversberg gelang jedoch in der Nachspielzeit der Ausgleich, als Florian Le Joncour nach einer Vorlage von Asllani traf. Durch den späten Gegentreffer verpasst Paderborn den Sprung auf den dritten Tabellenplatz.



Parallel trennten sich Preußen Münster und der SV Darmstadt 98 mit einem 1:1-Unentschieden. Joshua Mees erzielte in der 63. Minute den Ausgleich für Münster, nachdem Luca Marseiler Darmstadt kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht hatte. Münster bleibt damit auf dem 17. Tabellenplatz und muss weiter um den Klassenerhalt kämpfen, den die Lilien dagegen nun sicher haben.



Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig spielten ebenfalls 1:1. Robin Ziegele brachte Regensburg früh in Führung, doch Jannis Nikolaou glich kurz darauf aus. Regensburg bleibt damit am Tabellenende und benötigt dringend Siege, um den Abstieg noch zu vermeiden.

